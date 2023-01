Qué hacen los streamers de Twitch que más dinero ganan a través de suscripciones

Sin lugar a dudas, Twitch ha provocado un gran fenómeno de entretenimiento con la aparición de numerosos streamers a nivel mundial que han triunfado en sus carreras. En este artículo vamos a recopilar los 10 streamers con más suscriptores en todo el mundo para saber exactamente a que juegan o qué contenido particular retransmiten.

Para poder conocer el dato del ránking de suscriptores se puede hacer uso de la herramienta TwitchTracker. Es cierto que esta web no es completamente exacta, pero si que nos da una aproximación del número de suscriptores que tiene cada uno y hacer un ránking como este. A continuación analizamos el contenido partiendo del suscriptor con más suscriptores hasta el último. Si bien, este ránking varía cada día, así que los streamers aquí expuestos estaban en esa ubicación.

Primeros pasos en TWITCH Cómo configurar OBS y PERSONALIZAR tu CANAL

Top 10 streamers con más suscriptores de Twitch

HasanAbi. En lo más alto de la lista se encuentra este streamer residente en Estados Unidos que realiza un contenido muy variado. Se presenta como un simple comentarista político que trata temas muy diversos en sus streamings de Charlando. Pero además también hace retransmisiones de diferentes juegos muy famosos como por ejemplo GTA V, Fortnite, Rust o Valorant. Con todo esto ha conseguido ostentar el primer puesto en lo que respecta a número de suscripciones en los momentos de escribir este artículo.

xQc. Sin duda uno de los streamers más famosos a nivel mundial es xQc, gracias a la variedad de contenidos que retransmite en su canal de Twitch desde Canadá. Fue ex jugador profesional de Overwatch, ganando diferentes premios a nivel mundial. Tras retirarse de su carrera como jugador profesional, optó por apostar de lleno por Twitch, continuando retransmitiendo Overwatch, pero también otros muchos juegos como Minecraft, GTA V, Among Us o Counter.

NICKMERCS. La historia de NICKMERCS es realmente interesante, ya que se hizo famoso tras obtener un récord de muertes en Fortnite. Y es que siempre está tratando de demostrar que puede superar sus habilidades, y es por ello que su contenido está relacionado principalmente en shooters competitivos como Fortnite, APEX Legends, y últimamente está jugando a Warzone.

Eliasn97. En el cuarto puesto se encuentra Eliasn97, que también se posiciona como el mayor streamer de lengua germana. Y como es costumbre en Twitch, el contenido principal está relacionado con el mundo del gaming, aunque también dedica mucho tiempo a hablar con el chat y reaccionar a diferentes vídeos de YouTube e incluso de TikTok. En el campo de videojuegos es un streamer que está muy centrado en FIFA, Minecraft y también Fortnite.

Adin Ross. Además de ostentar el quinto puesto en este top 10 en número de suscripciones, Adin Ross también cuenta con un récord particular de baneos por motivos realmente variados, llegando un punto en el que pensaba que estaba expulsado indefinidamente. Su contenido se centra principalmente en hablar con su chat y reaccionar a otros contenido, pero también le ha dedicado un buen espacio a NBA2K y GTA V.

IlloJuan. En el mundo del streaming español sin duda hay una gran fluctuación debido a los cambios diarios que hay en el número de suscriptores. En esta ocasión IlloJuan destaca por haber superado todas las expectativas y llegar a ser el streamer número 1 de España. Su contenido es realmente peculiar, como hemos dicho en varias ocasiones, ya que apuesta por videojuegos que no son muy populares, y pueden llegar a ser antiguos. Pero su carisma ha ayudado a que consiga tener una gran cantidad de personas que le apoyan a diario.

Ibai. Otro de los streamers más importantes en nuestro país, sin duda es Ibai, que ha marcado diferentes hitos en la historia de Twitch al ostentar en la actualidad el récord de viewers simultáneos con sus grandes eventos, donde destaca sobre todo La Velada del Año. Pero además de estos grandes eventos. También se caracteriza por jugar a Minecraft, realizar entrevistas a una gran cantidad de famosos y ser uno de los dueño del equipo de LoL KOI.

GAULES. Este streamer destaca por ser un miembro de la comunidad portuguesa que ha conseguido cosechar un gran éxito tras haber sido jugador profesional de Counter Strike. Y es que el contenido principal de su canal, con más de 28.000 horas retransmitidas, es de CS seguida de Among US y WAR. Esto hace que haya conseguido este hito prácticamente jugando a un único juego, lo que sin duda es un gran hito.

JAHREIN. Sin duda un referente en Turquía y que queda demostrado en la cantidad de suscriptores que tiene. Y lo cierto es que ha tenido rachas muy diversas, de no hacer durante varios meses retransmisiones, a volver más fuerte que nunca. Su contenido se centra en el IRL y reaccionando a diferentes programas turcos, que parecen ser telenovelas. Es un contenido muy particular y llama mucho la atención que triunfe de esta manera.

Tumblurr. Este top lo cierra Tumblurr, un streamer italiano que ostenta el primer puesto en su país con un contenido muy variado. Desde el humor se marca como objetivo marcar una nueva visión de Italia a través de muchos directos, reaccionando a otros contenidos y haciendo de manera general humor. Y lo cierto es que le funciona al poder ostentar una gran comunidad que confía en él a modo de suscripción.