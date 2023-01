Recomiendan el consumo de pito contra el Covid-19 en El Alto

Rolando Huanca (64) ha trabajado la tierra toda su vida, cultivando cebada y cañawa, entre otros productos, en su comunidad que está en Challapata del departamento de Oruro. Hace un año que se vino a la ciudad de El Alto para vender pito, que asegura es uno de los alimentos “vitales” para no enfermar de coronavirus.

“No conocen los jovencitos, comen salchipapa nomás y eso no te da fuerza, por eso también el coronavirus debilita; los que comen esto no agarran (covid). En el campo no hay cuarentena, normal son las clases, los partidos de fútbol, pero aquí (ciudades) están encerrados, comiendo salchipapa y tomando gaseosa”, asegura.

“Los jóvenes de hoy son más débiles”, cuestiona el adulto mayor que a su edad, cuenta, no quiso quedarse en su pueblo de manos cruzadas y por la responsabilidad con su familia, pues es padre de cinco hijos, sigue luchando en la vida, pese a los problemas de salud que tiene, la competencia, el engaño de algunas personas, entre otras pericias que ha tenido que enfrentar para no darse por vencido en la gran ciudad.

En su población tampoco la situación es color rosa, la sequía azota la región, hace falta la lluvia para sus cultivos, que dijo, mueren bajo la tierra a falta del líquido elemento. “No se gana también, nosotros también compramos (cañawa, cebada) y recién hacemos (…) por la sequía ha subido la arroba; ahora también deben estar guardando (el producto los comercializadores); este año vamos a sufrir”, lamenta. Y dijo que la arroba de cañawa subió de Bs100 a Bs140.

“Está saliendo (cebada y cañawa), hay mismo está secando, no hay agua, no hay lluvia, no es segura la vida”, dice. “No soy solo, tengo familia y hay que llevar comida a la casa; ahora va empezar las clases y vamos a necesitar harta plata, mis hijos están en colegio, para eso tengo que ahorrar, para el material tengo que ganar, para comer igual”, afirma Rolando.

ESTUCO

La cañawa y la cebada para volverse pito recorre un proceso, pues tras ser cosechados deben ser secados, ventilados, tostados y finalmente molidos, ya sea en un batan grande o en una moledora eléctrica.

Puede reemplazar muy fácilmente el pan, se puede preparar en el desayuno con leche o acompañar en el batido de frutas. También se puede hacer refresco con el pito de ceba o cañawa. Otros pueden elaborar hasta quispiña con el pito o incluso una sopa o lawa, su uso varía.

Pese a ello la gente aún desconoce los beneficios del pito. Según don Rolando, hay personas que han llegado a confundirlo con estuco. Sin embargo, admite, que en El Alto, ya que la mayoría de la población proviene de las provincias paceñas, saben de este alimento, por lo cual se trasladó de Oruro para comercializarlo, pues en su región hay mucha competencia con este producto.

“En Oruro hay mucho pito, aquí no hay mucha competencia y traen de Perú, pero no es bueno y venden a ocho bolivianos la libra, no lavan bien la cebada. Los originarios todos consumen, porque conocen, los que viven en las ciudades no conocen”, remarcó.

En El Alto alquila una pequeña habitación, comercia el producto en la Ceja, donde, dijo, ha conocido personas malas como buenas. Una vez alguien que se hizo pasar por un funcionario de la Alcaldía alteña lo engañó diciendo que lograría autorización para que se asiente y le pidió Bs150, pero nunca más volvió. Don Rolando no lo reconocería, ya que está perdiendo la vista.

CEGUERA

Desde hace casi un año, don Rolando tiene problemas para ver. Un chequeo médico le permitió saber que solo tiene una visibilidad del 30% en los ojos y le recomendaron usar lentes.

Pidió ayuda a la población para poder contar con sus propios lentes que le permita mejorar la visión.

NUTRITIVAS

La Cañawa es una semilla considerada como uno de los superalimentos más potentes del planeta ya que posee el doble de proteínas que los cereales más comunes.

La cebada, como la cañawa, es un cereal de gran importancia tanto para animales como para humanos y es el quinto cereal más cultivado en el mundo, por su alto nivel de nutrientes.