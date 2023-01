Revelan fotos del sospechoso de un tiroteo masivo en EE.UU. y de la Policía acorralando una furgoneta

#BREAKING First images released of suspect in #MontereyPark shooting https://t.co/lC4ZotBaON pic.twitter.com/nV3vuEzHN4

«El sábado 21 de enero de 2023 a las 10:22 p. m. el sospechoso, un hombre adulto asiático que se muestra en la fotografía de arriba, estuvo involucrado en un tiroteo», comunicaron las autoridades citadas por la prensa local. «Los investigadores lo han identificado como un sospechoso de homicidio y debe ser considerado armado y peligroso«, agregaron.

Durante el operativo de búsqueda del domingo, los agentes rodearon una furgoneta blanca que se cree está relacionada con el presunto tirador. Se precisa que dos vehículos policiales acorralaron al vehículo en un estacionamiento de la ciudad de Torrance, California.

Sin embargo, las autoridades anunciaron que «no saben» si la persona dentro de la furgoneta es el sospechoso que están buscando.

«Creemos que hay una persona dentro de ese vehículo, no sabemos su estado … vamos a manejarlo de la manera más segura posible para tratar de identificar a esa persona», dijo la Policía, citada por NBC News.

Según los detalles facilitados por fuentes de CNN, mientras los agentes daban órdenes para que el conductor saliera del vehículo, oyeron lo que creen que fue el sonido del sospechoso disparándose a sí mismo.

Una hora después, se confirmó que durante el registro de la furgoneta las fuerzas del orden encontraron un cadáver. Un testigo de los hechos señaló a KTLA que los agentes rompieron las ventanillas del vehículo y hallaron a una persona en su interior, muerta aparentemente por una herida de bala autoinfligida.

#BREAKING: Officers have smashed windows and searched the white van in Torrance. A witness told KTLA that a person was dead inside from an apparent self-inflicted gunshot wound. #MontereyPark Live coverage: https://t.co/Pjg7l9Z6Ff pic.twitter.com/2i3b4L7TAd

— KTLA (@KTLA) January 22, 2023