Tocando fondo: Bolivia anómica

La realidad contrasta con lo que hoy no pasa de ser una ficción. Bolivia tiene poco o nada de Estado, y menos aún uno plurinacional. En los hechos, es un “Estado anómico, laxo y carente de normas”, algo diametralmente opuesto a lo que se entiende por Estado: una forma de organización que “garantiza bienestar, desarrollo, seguridad y protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomenta el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe”.

Bolivia es un Estado anómico, sí, no solo por la carencia cada vez más notoria de normas o más bien de irrespeto a las normas, sino porque en vez de ser una garantía de bienestar y seguridad, es hoy “una fuente particular de desorden e inseguridad para los ciudadanos”. Un extremo que lo ha llevado a tocar fondo, como coinciden en señalar voces autorizadas como la de Renzo Abruzzese, entre otros, no apenas por la inercia de sociedad altamente informal, sino cada vez más por la acción directa de la cúpula política que gobierna al país desde hace ya diecisiete años.