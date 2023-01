Tuffí Aré: “El gobierno de Arce no está entendiendo a la clase media cruceña”

En un nuevo episodio del espacio digital “De Frente con Oscar Ortiz”, Tuffí Aré analizó la situación del país al finalizar el 2022 e iniciar el 2023, con un nuevo conflicto por el encarcelamiento del gobernador Camacho.

Fuente: Publico.bo

Aré es director de Asuntos Centrales, ex director de El Deber y uno de los comunicadores más influyentes de Santa Cruz y Bolivia.

“Nadie imaginó un final de año 2022 ni un comienzo del 2023 como el que estamos teniendo, habitualmente es un período de tregua. Estamos viviendo a nivel mundial una lucha por el poder, que se traslada a nivel nacional. El mundo vive una nueva normalidad de alta conflictividad. Es una lucha de sociedades abiertas y sociedades cerradas a nivel mundial, lo mismo en Bolivia. Una lucha entre visiones de concentración del poder y otras que plantean la desconcentración”, opinó.

El periodista dijo que en Bolivia “veníamos con dos focos de conflicto político: el interno del MAS y el conflicto entre el gobierno y el reducto opositor ciudadano que es Santa Cruz. Vamos a vivirlo constantemente, con algunas treguas. Nunca habíamos tenido un final y un comienzo de año como éste, es algo estructural que está pasando. Va a nacer un nuevo país, no sabemos si retrocediendo 40 años a cuando habían dictaduras instaladas o si va a ser un país donde se hayan resuelto estas pugnas, un país democrático y liberal. No quiero ser alarmista, pero creo que todavía no hemos visto lo peor”.

Sobre la decisión de encarcelar al gobernador cruceño, indicó que “la detención estaba en la agenda del gobierno, lo que sorprende es el momento y la forma. Yo pensaba que el gobierno iba a apostar por un revocatorio de Camacho para quitarle legitimidad y cuando fuera débil políticamente optar por una decisión así, actuar de una forma menos torpe. Lo que ha ocurrido deja una señal de brutalidad que no sólo molesta en Bolivia, sino que es una señal para el mundo, que va a ubicar al gobierno de Arce en el club de dictadores de América Latina. Por motivos estratégicos escogen tomar medidas de shock a fin de año, como el gasolinazo de Evo Morales que tuvo que ir para atrás, porque es un momento cuando la gente se puede movilizar menos”.

“El gobierno de Arce nace con el trauma de que en cualquier momento se puede repetir el 2019 y estaba libre Camacho, que fue en su momento un actor fundamental en el desalojo del poder de Evo Morales. El otro complejo de Arce es demostrar que no depende de Evo y que le puede ganar en términos de firmeza, capturando el voto duro del MAS. El gobierno va a tener que lidiar con el factor Evo Morales y con el factor Camacho, que tiene movilización callejera, parlamentarios y la gobernación más grande de Bolivia, no es la misma figura de Leopoldo Fernández ni de Jeanine Añez”, remarcó.

Aré adelantó que “el futuro es altamente complejo si no se lee ni se entiende lo que pasa en Santa Cruz, que ya es el epicentro de la economía y la política boliviana. La Paz es el centro administrativo. De cómo se resuelva esta disputa del gobierno con Santa Cruz vendrán las ondas expansivas a nivel nacional. Destaco la tesis de Manuel Suárez, que después de los 36 días se ha puesto en evidencia la actuación de la nueva clase media en política, que está fundamentalmente en Santa Cruz. Las revoluciones han sido protagonizadas por la clase media. La movilización va más allá de Camacho y el gobierno la sigue personalizando. Este mal humor social de la clase media cruceña va a persistir, porque esta clase media moderna reniega del autoritarismo. Mientras el gobierno no entienda esto el malestar va a seguir. Esto se va a resolver con un pacto de reconocimiento de esa clase media, si no habrá un problema de gobernabilidad, con un gobierno prematuramente desgastado que tiene una aprobación del 28%”.

“La mala política termina impactando en la economía. Aunque hay cierta estabilidad y una coyuntura internacional de precios altos en las commodities, entramos en un período de deterioro, sostenido con reservas internacionales y endeudamiento. Lo que está haciendo el gobierno es aguantar para terminar el período y buscar la reproducción en el poder. Pero el poder de Arce va a peligrar cuando surjan nubarrones económicos importantes”, indicó.

Sobre la interna en el oficialismo, dijo que “el enfrentamiento entre Arce y Morales se aceleró. El MAS asume que tiene una crisis interna, que no tiene que ver con visiones ideológicas sino con el poder. Evo Morales es el mayor escollo político de Arce y en esa lucha fratricida van a valer todos los medios posibles, no nos sorprendamos de lo que pueda pasar. De momento, Arce decide ser el caudillo de la izquierda boliviana para sacar del escenario a Evo, que tiene manejo de la calle pero sus espacios de poder en el gobierno se han reducido. Arce maneja lo administrativo”.

Aré se refirió también a una encuesta publicada por Asuntos Centrales, donde se preguntó a los cruceños cuál va a ser el mayor problema del país en el 2023: “la mayoría responde la crisis económica (32%) y el desempleo (11%). Sobre los problemas que debe encarar Arce, la mayoría dice que la corrupción, el endeudamiento y la relación con la institucionalidad de Santa Cruz”.

“Los análisis pos-conflicto de los 36 días señalan que la burguesía o clase media tiene una agenda de reconocimiento de la propiedad privada, la libre empresa y la democracia. Si el gobierno no acopla esa agenda seguirán los conflictos. Estamos en el ocaso de la hegemonía de los últimos 18 años y en la emergencia de una nueva hegemonía más moderna. El proceso de 18 años va en camino a agotarse, no hay siquiera una bancada sólida en el MAS”, dijo.

El periodista agregó que “cuando este tipo de gobiernos pierden legitimidad radicalizan el aparato represor, y también se radicalizan quienes se oponen a este aparato represor. Es el riesgo que tenemos este año. Santa Cruz ha respondido con relativa moderación, pero si se radicaliza el aparato represor veremos cuál es la respuesta”.