Viceministro advierte deshiele en nevados y crisis de agua; pide a municipios ahorrar este recurso

El viceministro de Medio Ambiente, Magin Herrera, recomendó a los municipios que ahorren en agua, porque ha podido verificar el deshiele en nevados y la posibilidad de una crisis inminente debido al cambio climático.

“Recomendar a los municipios que adopten las medidas y las políticas de ahorro y reutilización del agua. Va a ser lo más importante, porque si los municipios no se mueven, las gobernaciones no se mueven, el gobierno central no se moviese, prácticamente de la crisis el agua sería inminente”, dijo la autoridad.

Explicó que ha llegado al nevado Charquini a una altura de 4.200 metros sobre el nivel del mar y ascendió al Chacaltaya sobre los 5.200 metros y allá ha podido constatar que “los hielos están bastante disminuidos en su volumen”.

Herrera señaló que se deben hacer más verificaciones, incluso en vuelos de helicóptero o avionetas, pero además se deben tomar acciones ya.

En ese marco, anunció que tendrá reuniones el 10 de febrero con autoridades del departamento de Cochabamba y el 14 de febrero en La Paz, para se puedan realizar las recomendaciones en torno al ahorro del agua.

“No hay fábrica de agua en el mundo. Así que teniendo ya esta crisis evidente, tenemos que tomar acciones inmediatas”, enfatizó.

El Viceministro enfatizó que se debe escuchar a los expertos en este tema, por lo cual se trabaja con profesionales de la UMSA y personalidades como el andinista Bernardo Guarachi.

Alertó que, según los estudiosos, también existe la posibilidad de un fenómeno del Niño, es decir, una sequía, que sería “catastrófica” en la producción de alimentos.