Alacranes: ¿cómo identificar los venenosos y los inofensivos?

El reciente caso de un niño que se encuentra en estado crítico en Santa Cruz ha despertado alarmas. Esto es lo que hay que saber sobre este arácnido.

Fuente: Unitel

Un niño de cuatro años está internado desde la noche del sábado en el Hospital de Niños de Santa Cruz tras ser picado por un alacrán. El menor está con pronóstico reservado y con problemas de respiración. En las últimas horas se le ha administrado un antídoto, que llegó desde Brasil, para tratar de mejorar su estado de salud.

Este caso ha levantado alarmas, por lo que te mostramos una guía para diferenciar los alacranes venenosos de los inofensivos.

Los alacranes son arácnidos comunes en muchas regiones del mundo, y aunque la mayoría de las especies no son peligrosas, algunas tienen veneno que puede causar graves problemas de salud. Por eso, es importante saber cómo diferenciar un alacrán venenoso de uno no venenoso.

En primer lugar, debes saber que la mayoría de los alacranes tienen una cola larga y delgada con un aguijón en la punta, que es la parte del cuerpo que contiene el veneno. Si el alacrán tiene una cola corta y ancha, es muy probable que no tenga veneno.

Otra forma de distinguir un alacrán venenoso de uno no venenoso es por su tamaño. En general, los alacranes más grandes suelen tener un veneno más potente, por lo que es importante prestar atención al tamaño. Si el alacrán es muy pequeño o tiene un tamaño medio, es posible que no tenga un veneno muy peligroso.

El color también puede ser una pista. Algunas especies de alacranes venenosos tienen colores brillantes y llamativos, como el amarillo, el naranja o el rojo. Sin embargo, no todos los alacranes con estos colores son venenosos, así que es importante tener en cuenta otras características.

Otra forma de distinguir un alacrán venenoso de uno no venenoso es por su comportamiento. Los alacranes venenosos suelen ser más agresivos y pueden atacar sin provocación. Por otro lado, los alacranes no venenosos son más tímidos y se alejarán si sienten que están en peligro.

Los alacranes venenosos suelen tener patas más largas y delgadas que las especies no venenosas . También tienen una cabeza más grande en relación con el resto del cuerpo, lo que les da una apariencia más peligrosa. Si ves un alacrán con estas características, es mejor mantenerse alejado.

Por último, si no estás seguro de si un alacrán es venenoso o no, lo mejor es evitar cualquier tipo de contacto. Si es necesario, llama a un especialista para que te ayude a identificar la especie y determine si es peligrosa o no. Recuerda que la mejor manera de evitar una picadura de alacrán es mantener una distancia segura y usar ropa protectora si estás en una zona donde es común encontrar estos arácnidos.