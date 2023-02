Bolivia espera resultados favorables de 9 laudos en 2023

Entre los principales procesos están los iniciados por las 2 AFP.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, anunció que, para este año, el país espera resultados favorables de nueve laudos arbitrales que fueron iniciados por diferentes empresas extranjeras que operaban en Bolivia y que fueron nacionalizadas.

Chávez, en la Rendición de Cuentas Final 2022, dijo que se está a la espera de los laudos “en los arbitrajes de inversión donde el Estado ha sido demandado como resultado del proceso de nacionalización”.

Explicó que en el caso del arbitraje solicitado por la británica Glencore Finance Bermuda, por la nacionalización de sus operaciones de fundición de estaño y antimonio en Vinto y la mina de plata, zinc y estaño en Colquiri, el Estado espera que el laudo comience en los “siguientes meses”.

Glencore inició el arbitraje en agosto de 2016 por lo que pidió una compensación de sus activos por $us 675,5 millones.

Respecto al segundo proceso arbitral, iniciado por la minera estadounidense Orlandini en 2018 ante el Tribunal de la Corte Permanente de Arbitrajes (CPA) por la expropiación de sus concesiones en Oruro, Chávez indicó que “este caso se encuentra a la espera del laudo arbitral que va a ser notificado en esta gestión”.

Según el portal fundacionsolon.org, Bolivia expropió las concesiones “Veneros San Juan” y “Pretoria”, localizadas en el municipio de Antequera, Oruro, por un monto que aún está por definirse.

“Han avanzado y han terminado, básicamente, las actividades, esperamos este año contar con el laudo a favor de nuestro país”, añadió el Procurador.

Dentro de los procesos arbitrales también están los iniciados por las empresas que administran aún los fondos de pensiones de los trabajadores del país, BBVA Previsión y Zurich.

Sobre BBVA, Chávez informó que el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) se conoció en julio del año pasado, donde el tribunal determinó una indemnización a la empresa de $us 105 millones.

No obstante, indicó que la pretensión inicial era de $us 197,5 millones, pero el CIADI definió $us 94,8 millones e intereses por daños de $us 10 millones.

“El trabajo que se ha hecho hemos logrado desvirtuar dos puntos importantes de la pretensión que tenía inicialmente la empresa que si hubiera obtenido los 197 millones de dólares hubiera sumado intereses sumando unos 20 millones más”, sostuvo.

La demanda de arbitraje del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) fue registrada en agosto de 2018 contra el Gobierno boliviano que no completó la operación de nacionalización.

Mientras que la suiza Zurich presentó una demanda contra el Estado boliviano por la nacionalización del sistema de pensiones ante un tribunal internacional, bajo reglas Uncitral y administrado por la Corte Permanente de Arbitraje (CPA). El arbitraje inició en junio de 2020.

Chávez anunció que el Gobierno espera que el laudo defina la primera controversia en este año, en el cual “Bolivia contestará la demanda en febrero de 2023”.

PROCESOS.

También están los procesos iniciados por Soboce a causa de la nacionalización de sus acciones de Fancesa por $us 93,3 millones más los intereses. La demanda de la cementera fue presentada en enero de 2020.

El de la firma Jindal Steel Bolivia SA por la expropiación del Mutún por un monto de $us 15 millones. Además. el juicio de la petrolera británica Shell sucursal Bolivia contra YPFB en 2021 por el incumplimiento de contrato de operaciones por $us 26 millones.

A ello se suma el caso de la española Copasa contra la ABC por la resolución de un contrato para la construcción de la carretera Nazacara-Hito IV, tramo III: Santiago de Machaca-Hito IV.

Y el de Duron LLC contra Emapa por incumplimiento de contrato por la compra de 30.000 toneladas de maíz transgénico. La empresa demanda $us 2,8 millones.

LOS LAUDOS ARBITRALES PENDIENTES QUE TIENE EL PAÍS

1. Glencore Finance Bermuda, por la nacionalización de sus operaciones de fundición de estaño y antimonio en Vinto.

2. Minera estadounidense Orlandini por la expropiación de sus concesiones en “Veneros San Juan” y “Pretoria”, en Oruro.

3. BBVA Previsión, por la nacionalización de acciones en las AFP en 2010 donde el tribunal determinó una indemnización a la empresa extranjera de $us 105 millones.

4. Zurich (Futuro de Bolivia) por la nacionalización de acciones en las AFP en 2010, el arbitraje se inició en junio de 2020.

5. Empresa Soboce por la nacionalización de sus acciones de Fancesa por $us 93,3 millones más intereses en enero de 2020.

6. La firma Jindal Steel Bolivia SA por la expropiación del Mutún por un monto de $us 15 millones.

7. La petrolera británica Shell sucursal Bolivia contra YPFB en junio de 2021 por el incumplimiento de contrato de operaciones por $us 26 millones.

8. La española Copasa contra la ABC por la resolución de un contrato para la construcción de la carretera Nazacara-Hito IV, tramo III: Santiago de Machaca- Hito IV.

9. Caso Duron LLC contra Emapa por incumplimiento de contrato por la compra de 30.000 toneladas de maíz transgénico. La empresa norteamericana demanda una compensación de $us 2,8 millones.

FUENTE: Elaboración propia con datos de los procesos

