Camioneros atrapados en Perú llegan a la frontera con Bolivia, pero aún no pueden pasar

Los camioneros esperan tener una solución hasta el fin de semana; de lo contrario, iniciarán sus medidas de presión desde el lunes

Camiones varados en Desaguadero. Foto: Archivos, ABI.

Fuente: ANF

Unos 800 camioneros bolivianos lograron pasar los diferentes bloqueos en territorio peruano y llegaron hasta la frontera con Bolivia, pero no pudieron pasar porque el gobierno boliviano no hace las gestiones para que liberen el control de la frontera; ante la desatención, la Cámara Departamental de Transporte de La Paz prepara un bloqueo en la sede de Gobierno.

“El problema es que hay 800 unidades (camiones) que están del lado peruano con ingreso a Bolivia, lo que queremos es rescatarlos. Hay otras 300 que están en Desaguadero-Bolivia queriendo cruzar al otro lado, pero entendemos que no van a poder pasar porque el conflicto seguirá”, informó Ramiro Sullca, representante del transporte pesado en contacto con la ANF.

El 7 de diciembre del año pasado se inició varias protestas sociales en Perú con bloqueo de caminos por la crisis política que atraviesa ese país. El 27 del mismo mes los propios campesinos declararon un cuarto intermedio por las fiestas de fin de año hasta el 4 de enero; tras cumplirse el plazo, casi un millar de camioneros bolivianos quedaron atrapados en territorio peruano impedidos de regresar al país.

“Ya que no tenemos ninguna solución ni de parte del Estado boliviano ni del Estado peruano sobre el conflicto que existe en ese país, desde el día lunes vamos a hacer un bloqueo con movilizaciones, eso lo vamos a determinar mañana (por hoy) cómo nos vamos a movilizar”, advirtió Sullca al lamentar que esperaron la respuesta del Gobierno boliviano por mucho tiempo.

El dirigente recordó que sus afiliados lograron llegar hasta la frontera desde distintos puntos del país vecino, atravesando rutas alternas y pagando a los bloqueadores, pero cuando llegaron a Desaguadero no pudieron cruzar la frontera.

“No tenemos respuesta de la Cancillería boliviana, qué es lo que le ha respondido la Cancillería peruana, si nos van a ayudar o no nos van a ayudar, si les interesa nuestra situación o no, esa es la molestia. Nos hemos reunido con el viceministro Benjamín Blanco, pero no hemos tenido ninguna respuesta; más bien él dice que está coordinando, pero no hay una respuesta certera”, protestó el transportista.

Los camioneros esperan tener una solución hasta el fin de semana; de lo contrario, iniciarán sus medidas de presión desde el lunes.

Sullca dijo que sus afiliados tienen demasiadas deudas que no pueden honrar y que ya empezó el despido de conductores porque las empresas no pueden seguir sosteniendo al personal que no lleva carga a ningún lado.