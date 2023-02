Cazón, sobre eliminar el ITF para atraer dólares: Como gestión del SIN, no estamos de acuerdo

Bolivia va rumbo a los 10 años de caída sostenida de sus RIN, pasó de tener 15.123 millones de dólares en 2014 a 3.872 millones en enero de 2023

El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, rechazó la idea de eliminar el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) para que la gente se anime a depositar sus dólares en los bancos ante la necesidad del Gobierno por recuperar los bajos niveles de Reservas Internacionales Netas (RIN).

El gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, Marcelo Olguín, sugirió al BCB suprimir el ITF para que la población saque sus dólares guardados y los deposite en los bancos sin el temor de que vayan a perder algo de valor por ingresar y sacar la moneda extranajera.

Ante la consulta de los medios de comunicación sobre esa posibilidad, el presidente del SIN dijo que esa decisión la debe tomar el Ministerio de Economía, pero no estaría de acuerdo en caso que se efectivice la medida.

“Por supuesto que, si decidieran eliminar (el ITF), baja la recaudación y lo que a nosotros nos interesa es generar mayor recaudación. Como gestión de Impuestos Nacionales, no estamos de acuerdo con eso, pero no puedo dar un criterio si es bueno o no es bueno, porque la recaudación es importante para la administración tributaria. Estos recursos vuelven en obras al país”, dijo Cazón la pasada jornada.

Bolivia va rumbo a los 10 años de caída sostenida de sus RIN, pasó de tener 15.123 millones de dólares en 2014 a 3.872 millones en enero de 2023, de los cuales sólo 372 millones son en dólares, según el reporte del Banco Central de Bolivia a inicios de febrero.

Este mes, el BCB ofreció comprar dólares al sector exportador a un cambio de Bs 6,95 por dólar; 0,09 centavos más que el tipo de cambio oficial que está a Bs 6,86 para la venta y Bs 6,96 para la compra. Con esta política se pretende comprar al menos 1.000 millones de dólares, de los cerca de 9.000 millones de dólares que genera el sector exportador. A esta iniciativa se suma el Proyecto de ley del oro con el que el BCB podría comprar el metal a los auríferos a precios competitivos, pero los legisladores de oposición alertaron que la norma pretende ofrecer al BCB la facultad de vender el oro al extranjero sin consultar a la Asamblea Legislativa.