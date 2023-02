De hecho, en un video del 10 de febrero, Keren afirma lo siguiente mientras aparece con la que sería su hija de 11 años: “me critican porque tuve a mi hija a los 11, pero mi mamá también me tuvo a los 11″, dice la muchacha mientras realizan una coreografía al mismo tiempo, la cual les valió acumular más de 49.5 millones de vistas.

De inmediato, millones han quedado estupefactos y no dudaron en dar a conocer su consternación en la caja de comentarios: “yo a los 11 me creía Power Ranger”, “yo a los 11 no podía estar en la zona honda de la piscina”, “yo a los 11 jugaba a que era Britney Spears”, “a los 11 lloraba por no saberme la tabla de multiplicar”, “mi pregunta, y no es crítica, ¿le recomendarías a tu hija que repitiera tu historia?”, “yo que me desarrollé a los 15, mi primera vez fue a los 20 y tuve mi bebé a los 32 y me siento mamá adolescente”.