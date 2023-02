Cuellar: Los traidores que se escaparon y renunciaron el 2019 van a ser expulsados del MAS

Morales reiteró que la renovación no puede ser “excusa” para la “traición”.

El expresidente Evo Morales y el diputado del MAS Rolando Cuellar.

La pugna entre renovadores y evistas dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) continúa su curso y este domingo tuvo como protagonistas a Rolando Cuellar y Evo Morales. Mientras el diputado oficialista aseguró que se expulsará del partido a quienes “renunciaron en 2019”, el expresidente acusó a la nueva generación de usar “viejas mañas neoliberales”.

“Se ratificará al presidente Luis Arce Catacora y al vicepresidente jilata David Choquehuanca para que se postulen a una gestión más, (la de) 2025-2030. Los traidores que se escaparon y abandonaron a las bases y renunciaron el 2019 van a ser expulsados del MAS. Leales siempre, traidores nunca”, publicó Cuellar en redes sociales.

Junto al mensaje, compartió una entrevista suya con Gigavisión en la que opina que Morales debería jubilarse de la política y dar espacio a nuevos líderes para “dar continuidad” en las próximas elecciones generales. A su vez, aseguró que reunirse con el exmandatario sería una “pérdida de tiempo”, ya que en lugar de presentar propuestas, “divide”.

“Evo Morales es un estorbo en la gestión del presidente Arce. (…) No hay reconciliación. El señor Evo Morales puede convocar a una reunión, pero nosotros no vamos a asistir. El año pasado ha convocado tres veces y la bancada no ha asistido a nivel nacional y, en ese sentido, tampoco vamos a asistir. No es necesario. Un cadáver político que ya feneció no tiene poder de convocatoria”, sostuvo.

Sin mencionar a Cuellar, Morales compartió posteriormente un mensaje en redes sociales en el que afirmó que la renovación no puede ser “excusa” para la “traición”.

La renovación no puede ser excusa para la traición, corrupción y división. En el MAS-IPSP somos una familia entre primeras y nuevas generaciones. Jóvenes y mayores trabajamos unidos por la Patria. Algunos se presentan como nueva generación pero practican viejas mañas neoliberales — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 5, 2023

