Déficit fiscal, una de los detonantes de la caída de las Reservas Internacionales, según analista

Después de que el Banco Central de Bolivia (BCB) reflejara la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN) registran su punto más bajo de los últimos años, al exhibir una cifra $us 3.796 millones (a diciembre de 2022), el economista y analista financiero Gonzalo Chávez advirtió que el déficit fiscal del Estado es uno de los detonantes de esta baja.

Chávez expuso que en los últimos años, desde 2014, se registró una abrupta caída que supera los $us 10.000 millones y, sistemáticamente, se acentuó tras el apagón de las exportaciones consecuencia del apagón de las exportaciones por la caída de los precios de las materias primas.

A esto se suma que se usaron recursos de las RIN, según su punto de vista, para financiar el déficit público, reactivar la demanda agregada y atender temas internos ante el agotamiento de las fuentes de ingreso.

No obstante, desde el BCB atribuyen la caída a factores externos, tales como la caída del precio del oro, mayores subvenciones para la importación de hidrocarburos, menores flujos de deuda externa, retraso de los pagos de venta de gas y arancel cero por importaciones de bienes de capital para el aparato productivo.

Es por ello que Chávez considera que se debe ir al fondo del problema y generar mecanismos para “cerrar el desangramiento de las Reservas Internacionales”, que tiene que ver con el déficit del sector público.

Según el análisis del economista, los bolivianos tienen más de $us 10.000 millones en bancos del exterior o guardan sus ahorros en sus viviendas debido a situaciones del pasado, por lo que considera esencial atraer esos recursos para recomponer las reservas y eso se consigue desactivando aspectos como el Impuesto a las transacciones financieras (ITF) y remunerando las cuentas en dólares.

No obstante, eso demanda apuntalar más préstamos, más inversión extranjera directa y toda acción posible que significa atraer dólares a la economía y que esto sirva de colchón para conseguir estabilidad y no tener variaciones en el tipo de cambio de cara al futuro.

En 2020, las RIN alcanzaban $us 5.276 millones y hace un lustro –en 2017- los números reflejaban $us 10.261 millones de reservas. Sin embargo, actualmente no se llega ni al promedio de los últimos dos años, cuya cifra refleja una media de $us 4.496 millones, de acuerdo con los datos del BCB