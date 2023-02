El país suma 3.437 casos positivos con dengue; en esta semana se registró 178 casos nuevos confirmados por laboratorio. Santa Cruz, Beni y Tarija son los departamentos más afectados.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que en esta semana epidemiológica se ha registrado una tendencia de disminución de casos con dengue en el país; sin embargo, este impacto está sujeto a las acciones que se realicen para mitigar el vector que trasmite la enfermedad.

“En esta semana epidemiológica se ha registrado una tendencia de disminución de casos; esta tendencia puede mantenerse o puede modificarse de acuerdo a las acciones que se desarrollen”, dijo.

La semana pasada, hasta el 30 de enero, el país registró 1.856 casos nuevos positivos con dengue, sin embargo, esta semana se reportó solo 178 casos confirmados, por laboratorio, a lo que el ministro explicó que este impacto se debe a las acciones que la población y las demás instancias están realizando para mitigar al mosquito.

No obstante, este panorama está sujeto a las acciones preventivas y tiende a cambiar. “Esperemos que esta variación no sea mucha por eso no hablemos de una reducción sino de una tendencia de reducción”, aclaró la autoridad.

Ante este comportamiento de la enfermedad, Auza pidió el apoyo de la población boliviana para “eliminar cualquier posibilidad de criadero de mosquitos, lo cual va a incidir significativamente en la disminución de casos”.

“Es una estrategia fundamental para evitar los contagios por dengue”, resaltó el titular del Ministerio de Salud.

Total de casos con dengue

El país suma un total de 3.437 casos positivos con dengue. Santa Cruz con 2.554 casos es el departamento con más incidencia en la enfermedad, le sigue Beni con 518, en tercer lugar, está la región de Tarija con 150.

Mientras que La Paz con 91, Chuquisaca con 72, Cochabamba con 22 y Pando 30 no han pasado el centenar y la situación se encuentra controlada, aseguró el ministro.

Asimismo, ante los medios, pidió mayor compromiso al Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz para que se desarrollen actividades “que vayan a mitigar el impacto de la epidemia”.

“Pedimos al Servicio Departamental de Santa Cruz que, si bien no ha realizado acciones, los meses donde se debería desarrollar las mismas, todavía estamos a tiempo para realizar las acciones que vayan a mitigar el impacto”, puntualizó.