Diputada: Decimos (en el MAS) que somos democráticos, pero en la realidad, me siento discriminada

Crecencia Saldaña denunció que no le permitieron ser candidata a la presidencia de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca



La diputada suplente del MAS Crecencia Saldaña.

En medio de la polémica por la elección de Yamil Flores (MAS) como presidente de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, sin la participación de la bancada de CC, una diputada del Movimiento Al Socialismo denunció discriminación al no poder pugnar por la presidencia.

Se trata de la diputada suplente de la Circunscipción 5, Crecencia Saldaña, quien reclamó porque no le permitieron ser elegida en el máximo cargo de la directiva de los parlamentarios en Chuquisaca.

“Decimos que somos democráticos, que somos unidos como socialistas, transparentes. Todo decimos, pero en la realidad, en la práctica, no lo hay, no hay en hechos. Me he sentido discriminada, porque soy del campo, soy mujer sindical, no tengo estudios ni maestrías”, indicó Saldaña.

Afirmó que pretendía ser candidata a la presidencia por sugerencia de sus compañeras sugirieron, pero que en el voto secreto dentro del MAS eligieron nuevamente a otros legisladores para ir a la elección de la presidencia de la Brigada.

Saldaña indicó que el MAS “había sido otra cosa”, por lo que pidió disculpas del pueblo boliviano y de las organizaciones sociales. “Tal vez estoy fallando, pero como mujer campesina, voy a luchar hasta el último”, avisó.

La denuncia de la diputada suplente se conoció después de la polémica elección de Yamil Flores, que por segundo año consecutivo no contó con la asistencia de los legisladores de Comunidad Ciudadana, quienes no asistieron a la sesión al calificar de ilegal la convocatoria del MAS.