“Estamos ante una total falta de planificación en todos los sentidos”, considera Schrupp sobre gestión en Santa Cruz de la Sierra

El urbanista Rolando Schrupp cuestionó que en dos años de gestión del Alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández hay problemas en transporte, mercados, salud e incluso en el mantenimiento de áreas verdes

Fuente: Unitel

El urbanista Rolando Schrupp se refirió a la situación en la capital cruceña, tras cerca de dos años de gestión del alcalde, Jhonny Fernández.

“Estamos en total falta de planificación en todos los sentidos, eso nos deriva que yo no puedo encontrar una sola cosa que funcione bien en Santa Cruz de la Sierra”, cuestionó el analista Schrupp a tiempo de apuntar que no funcionan adecuadamente los hospitales, el recojo de basura, el ordenamiento de mercados, el tráfico e incluso hay problemas en la poda de áreas verdes. “No funciona nada en Santa Cruz”, insistió.

El departamento de Santa Cruz enfrenta una epidemia de dengue desde diciembre del año pasado y la capital cruceña es la zona más afectada. Ante ello, uno de los reclamos frecuentes de los vecinos es la falta de poda de áreas verdes, pues hay zonas que se convirtieron en monte, con lo que hay riesgo de proliferación del mosquito que causa esta enfermedad.

“La planificación del municipio de Santa Cruz de la Sierra se reduce a 11 hojas de solo frases”, cuestionó sobre la gestión del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, que en tres meses cumple dos años.

Sobre el dengue, cuestionó que, pese a que esta enfermedad no es una pandemia, sino una epidemia que se repite cada año, faltó planificación, pues no se fortaleció la limpieza ni se fumiga con frecuencia. Ante ello, cuestionó que se quiera decir que la solución es una minga departamental, cuando no se está trabajando a diario.

“Cuando uno no conoce su ciudad, no conoce los problemas. Entonces, no puede planificar la solución o proveerla”, cuestionó.

Finalizó indicando que las autoridades de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, deben buscar gobernanza con el apoyo técnico de los colegios de profesionales y con el apoyo de agrupaciones de vecinos.