Lanzan advertencia a Shakira: “esto ya llegó muy lejos, no mediste las consecuencias”

Fuente: Infobae

Sin lugar a dudas Shakira sigue marcando tendencia en redes sociales por cuenta de su lanzamiento musical con el que envió fuertes dardos en contra de su expareja y padre de sus hijos, así como a la joven con la que se le ha visto caminar de la mano en las calles de Barcelona a Gerard Piqué y la mala relación que había con su exsuegra, Montserrat Bernabéu.

Entre los adultos el tema se posicionó rápidamente, ya que algunos sintieron como propia la letra de la canción y aprovecharon para volverla viral en diferentes publicaciones de Instagram como postales o Reels. Lo mismo ocurrió en TikTok, en el que la artista compartió la coreografía del tema y sus seguidores inmediatamente comenzaron a replicarla.

Recientemente, se viralizó un video en TikTok en el que se vio a un grupo de niños disfrutando de los saltarines. Entre luces de neón y show de láser se escucha a los menores cantar a todo pulmón y en coro: “… esto es pa’ que te mortifiques, mastique y trague, trague y mastique… Yo contigo ya no regreso ni que me llores, ni me supliques… Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te sal-Piqué”.

El video cuenta con más de 2,6 millones de likes y cerca de 35.000 comentarios entre los que destacan: “me acuerdo que yo cantaba el Waka Waka en primaria”; “el chisme durará un par de generaciones nada más”; “me encanta cómo cantan al final ‘perdón que te sal-Piqué’”; “hay que hacerlo viral para que Shakira reaccione al video”; “los compañeros de mi hija dijeron el 2 de febrero ‘hoy es el cumpleaños de Shakira’, procedieron a cantarla”, entre otros.

La persona que creó la publicación acompañó el video con un corto texto al interior en el que en tono jocoso le hace un reclamo a la artista colombiana: “Shakira, esto ya llegó muy lejos, no mediste las consecuencias”, acompañado de un emoticón con una carcajada.

Instructor de ‘surf’ con el que la relacionaron estuvo en su fiesta de cumpleaños

En la celebración de un nuevo año más de vida, día en el que compartía también cumpleaños con Gerard Piqué, Shakira organizó una reunión en su casa en Barcelona, a la que asistieron amigos y familiares de la artista.

Entre ellos, un invitado que no logró pasar por alto fue Gorka Ezkurdia, el instructor de surf de Shakira, con quien habrían relacionado románticamente a la cantante. Fue así que, como fanáticos y conocidos de Shakira, fue uno de los que se acercó a su casa durante este día con el fin de celebrar su cumpleaños número 46.

El instructor de surf habría llegado a la casa de Shakira con un regalo enorme, en el que también había una tabla de surf, pues es uno de los deportes que más apasiona a la cantante colombiana.

Cabe resaltar que los rumores entre un posible amor entre ellos crecieron luego de que las cámaras de los medios los captaran juntos en una de las clases. Por eso, no dudaron en preguntarle acerca de su relación con Shakira, pero Ezkurdia evitó dar respuestas y se limitó a esperar en la puerta.

La cantante comenzó su cumpleaños bastante sonriente, pues a primeras horas del día salió de su casa en su lujosa camioneta Audi y tomó rumbo hacia el colegio de sus hijos Milan y Sasha. En el momento en que se asomó, por medio del panorámico respondió las felicitaciones de los periodistas con una sonrisa. Este mismo hecho se produjo a su regreso y en horas de la noche, al llamado de sus fanáticos que coreaban “Shakira, Shakira, Shakira” salió al balcón y saludó emocionada.