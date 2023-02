«No podemos retroceder en el tiempo»: Diputado del MAS reconoce la presidencia «de facto» de Añez

El gobierno interino se desarrolló del 12 de noviembre de 2019 al 8 de noviembre de 2020, en ese tiempo se convocó a elecciones, pero la pandemia frenó el proceso electoral que en primera instancia estaba previsto para mayo

Jeanine Añez, mandataria interina de Bolivia.

La Paz.- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Ramiro Venegas dijo que “no se puede retroceder en el tiempo” para dejar nulos los actuados del Gobierno entre 2019 y 2020, por lo que reconoció la presidencia interina de Jeanine Añez, pero resaltó que fue una presidenta de facto.

“El tema no tendría nulidad porque se ha procedido de acuerdo porque la política, la vida es dinámica, no podemos retroceder en el tiempo. Simplemente ella ha engañado al pueblo y no puede hablar de nulidad porque ella, al final y al cabo, ha ejercido como presidenta de facto, como presidenta golpista, ha ejercido ese cargo, pero con la condicionante que no ha sido una presidenta democráticamente elegida, sino ha sido una presidenta que, a través del golpe, a través del autonombramiento, ha sido presidenta. Entonces no podemos retroceder para decir aquí he firmado con la mano y voy a borrar con el codo, es una especie de chantaje. No podemos retroceder en la dinámica de la vida de los bolivianos, la dinámica en cuanto a la política, porque la policita es evolutiva”, dijo el legislador del MAS.

La respuesta de Venegas sale en un contexto donde la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea definió desconocer el mandato transitorio de Añez por supuestamente no existir pruebas suficientes que acrediten su presidencia; en consecuencia, devolvió al Tribunal Supremo de Justicia tres de las cuatro proposiciones acusatorias para que sea sometida a juicios de responsabilidades.

“Si yo no fui Presidente, señores y señoras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ustedes son parlamentarios inconstitucionales, lo mismo el presidente inconstitucional Luis Arce. Si no fui Presidente, mis actos fueron nulos y todos serán condenados pronto en razón a ello”, dijo la exmandataria a través de sus redes sociales.

Añez fue la segunda vicepresidente del Senado y ejerció la presidencia por sucesión luego de las renuncias del presidente y vicepresidente del Estado en 2019 tras revelarse un fraude electoral. En consecuencia, también renunciaron los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, que seguían la línea de sucesión presidencial.

El gobierno interino se desarrolló del 12 de noviembre de 2019 al 8 de noviembre de 2020, en ese tiempo se convocó a elecciones, pero la pandemia frenó el proceso electoral que en primera instancia estaba previsto para mayo, pero luego se realizó en octubre de ese mismo año.

