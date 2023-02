Piden a la oposición contar con un «proyecto país» antes que candidatos

Fuente: lostiempos.com

El abogado constitucionalista José Luis Santistevan señala que lo que está esperando el país “no es una candidatura única, porque el tema de fondo es que la oposición debe elaborar una alternativa” a un proceso agotado del MAS, que en los 16 años de gobierno, que contempla a Evo Morales y Luis Arce, se dedicó a destruir la economía y llevar al país a la confrontación.

“Hay un agotamiento del modelo, pero no es sólo el modelo económico, es el modelo de ese proceso de modelo de gobernanza, es decir, el atropello, el manejar los órganos públicos, de saquear las arcas, el acusarse de corrupto, de que la justicia no haga nada. Es un modelo en franco grado de descomposición, es un modelo en descomposición, sea Morales o Arce, por lo que la gente está esperando una alternativa”, afirmó.

Explicó que se tiene que elaborar un “proyecto país” que le brinde a la ciudadanía la seguridad de que esto va a cambiar, de que no va a seguir la confrontación, de que la economía va a mejorar, de que se va a respetar los derechos fundamentales, se va a institucionalizar los órganos del Estado y también las instituciones.

“Ése es el modelo: que la inclusión, que en la materia inclusiva sea para todos, no solamente para las organizaciones sociales, movimientos sociales que es a donde apela el MAS”, añadió Santistevan.

Construcción

El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales Álvarez, manifestó que desde esa institución se trabaja en la intención de conformar un “bloque único” desde ahora, con este proceso de la lucha para la transformación de la justicia, sistema que se ha constituido en un instrumento de persecución y sometimiento.

“Para la conformación de este bloque único, tienen que cumplirse algunos elementos: el primero y el más importante es lograr unificar y armonizar criterios en torno a las elecciones judiciales, eso significa hacer campaña unitaria para contar con los mejores profesionales en las altos tribunales de justicia, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, además de otras instancias”, indicó.

Candidatura única

El constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero considera que la intención de constituir un bloque unitario para los comicios tiene sus lados positivos y negativos.

“Tiene sus pros y sus contras, los pros son que cuando hay identidad ideológica, programática, funciona, pero lo que no funciona son las juntuchas, pero además esto significaría limitar las opciones que tiene el ciudadano para poder manifestar su voto”, manifestó.

El constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero. | Twitter

Sobredimensionamiento

Sin embargo, Goitia Caballero fue más allá al indicar que se tiene una idea equivocada sobre la magnitud del MAS: se lo sobredimensiona y considera imbatible, aspecto que limita la idea de construir una alternativa.

“Se hace un sobredimensionamiento del MAS. El MAS primero es una juntucha de varios de los partidos tradicionales en los distintos departamentos. El MAS no es un bloque homogéneo, el MAS es una juntucha de exmilitantes de distintos partidos tradicionales donde opera una lógica autoritaria del jefe del partido, de esta juntucha, que obliga al resto a seguir sus órdenes y somete con esto al resto de la población”, reflexionó.

“Entonces —acotó—, ¿cómo combatir en un espacio electoral a esa juntucha? No sé si la respuesta es propiamente otra juntucha (bloque único); lo que para mí opera son frentes claros, sea uno o varios, que propongan una alternativa democrática, viable para Bolivia. Si es uno, en buena hora; si son dos, en buena hora, pero que tengan esa claridad, no va para mí en la lógica de bloques”.

Oposición dispersa

Hasta ahora, en el plano de la disputa electoral, la oposición ha dejado clara su incapacidad para cohesionarse en torno a una propuesta única, lo que ha impedido que los candidatos más votados superen el 30 por ciento de apoyo.

Esto posiciona la necesidad de activar una lógica de aglutinamiento en torno a un candidato único.

De acuerdo con los analistas, en 2019 y 2020 ya se intentó unir fuerzas en torno a la mejor opción, en ese entonces Carlos Mesa, pero no se logró cohesionar a las distintas facciones porque los intereses eran muy diversos, además que estaba muy claro que “ninguno quería ceder su intención electoral”.

“Por varias razones sucedió. Ahora no existe en este momento ninguna fuerza por sí sola logre derrotar al MAS, es decir, no hay un partido institucionalizado, no hay un partido con un programa, con base social, no hay un partido que tengan dirigentes y estén luchando y puedan solos hacer la diferencia”, señala Morales Álvarez, al indicar que ésta es la oportunidad para consolidar una opción fuerte.

Los ciudadanos bolivianos tienen una participación dinámica en las urnas. | APG

Paso al costado

Entre los analistas, se considera que los políticos tradicionales están estigmatizados y deben dar espacio a nuevas generaciones.

“Aquí voy a ser un poco duro, no es que todos juntados en una sola candidatura es que va a traer votos, no. Hay gente que en la oposición no es confiable para administrar el país, primero porque ya estuvo administrando el país, como los políticos viejos, de los partidos, etc., como los integrantes del gobierno de transición por ejemplo, y como los vinculados al MAS y al gobierno actual que ahora, por cuestiones de confrontación están alejados del MAS, entonces. Cómo va a confiar la gente en un proyecto alternativo si ya los ha visto. Entonces, esa unidad tiene que prescindir de gente que no genera confianza frente a los ciudadanos”, refiere el constitucionalista Santistevan.

“Entonces —añadió— no se puede hablar de unidad y que todos estén metidos en una bolsa, no es así la unidad; la unidad implica que usted genere un proyecto distinto al del MAS, y con gente que sea confiable, con políticos confiables frente a los ciudadanos”.

Para Morales Álvarez, en este proceso de construcción se debe garantizar la presencia de gente emergente, gente nueva, lo que significa que “en lo preferente deberían dar un paso al costado las viejas candidaturas, las personas que tienen observaciones o que han dividido el voto en 2019 y 2020”.