La falta de uso de la razón en la política y la radicalización de la sociedad, son problemas cada vez más presentes en Santa Cruz y el mundo entero. La polarización basada en noticias falsas se ha vuelto cada vez más común, lo cual ha llevado a una sociedad cada vez más dividida y a la toma de decisiones políticas basadas en la emoción y la creencia, en lugar de basarse en la razón y la evidencia.

El uso de la razón, el pensamiento crítico y el sentido común, son fundamentales para construir una sociedad democrática y justa, pues la razón permite a las personas analizar la información y las opiniones de manera objetiva. Sin embargo, la falta de esta ha llevado a la conformación de una sociedad cada vez menos informada, plagada de mentiras y generando zozobra e incertidumbre.

Este último tiempo de crisis, la institucionalidad cruceña quiso ser golpeada por radicales, de esos que prefieren sentir en vez de razonar, de esos que viven para dividir, proponiendo paros inoportunos, peleas que apuntan a desmoralizar, enfrentamientos, entre otros. Realmente no cuentan con un verdadero plan y siguen sin entender que la fuerza de Santa Cruz es su economía, intentar destruirla es atentar contra la maquinaria que mueve a esa resistencia civil frente al abuso. Se tachan de “valientes”, cuando su naturaleza es efímera e improvisada. Atacan ferozmente contra todo aquel que quiera utilizar la razón, la lógica y el sentido común, a estos últimos los tildan de masistas, cobardes, traidores, vendidos y tibios cuando no es así. Estas personas trataron de conseguir desde adentro lo que nuestros enemigos no pudieron hacer desde afuera, debilitar nuestras instituciones, sin embargo, no lo lograron, porque hay voces que no callan frente a ellos.

Disentir nunca estará mal, porque hasta el más crítico también es un colaborador, pero hay una delgada línea entre opinar para construir y opinar para destruir. Por eso es importante que los líderes y las instituciones promuevan un diálogo civil y una cultura de respeto hacia las opiniones y creencias divergentes, es más que necesario un cambio cultural, la sociedad debe valorar y fomentar el debate constructivo, y no el discurso de odio, las mentiras y la polarización. Esto incluye fomentar la empatía y la comprensión hacia aquellos con opiniones y creencias diferentes, así como desarrollar habilidades de escucha activa y resolución pacífica de conflictos.

Para combatir estos problemas, es necesario un enfoque multidisciplinario que abarque la política, educación, tecnología, economía, entre otros ejes. Es el trabajo de todos aportar a que esa institucionalidad que tantas luchas ha ganado pueda seguir aportando no solo a Santa Cruz, sino a Bolivia, porque la legitimidad de nuestro gobierno moral no reside en una persona, reside en sus instituciones (las cuales se mantienen en el tiempo) y en cada uno de sus miembros que representan a toda la sociedad en sus diversos sectores. La unión es el único camino, esta es una lucha de largo aliento.

Sebastian Crespo Postigo es Ing. Económico, Director en el Comité pro Santa Cruz y expresidente de la Casa de la Juventud.