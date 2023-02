«Regresa a la casa»: Familia busca desesperadamente a Wilmer, quien salió a trabajar con su movilidad y no volvió más

Fue visto por última vez el 31 de enero compartiendo bebidas alcohólicas en una tienda cerca a su parada. Al día siguiente era su cumpleaños.

Un familia busca desesperadamente a Wilmer Albin Mamani, de 30 años, que desapareció junto a su movilidad el pasado 31 de enero, en Cochabamba. Salió a trabajar como trufi y no volvió más.

Denunciaron el caso a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). En ese sentido, la Unidad de Trata y Tráfico de la policía junto a la familia intensifican su búsqueda. Ni sus amigos, ni familiares tienen conocimiento del paradero del joven. Además, su celular está apagado.

«La División Contra la Trata y Tráfico de Personas de la FELCC se encuentra con el caso. Wilmer Albin Mamani Gabriel había desaparecido de su domicilio particular el 31 de enero de 2023, cuando se encontraba a bordo de su vehículo, un minibús Toyota Corolla color blanco con placa de circulación 2876 PPI. A horas cuatro de la tarde se encontraba dirigiéndose hacia su fuente laboral, que sería la línea de trufis 010 de la zona sur. Hasta la fecha no se tiene rastro de esta persona, por lo cual se ruega a la población, cualquier dato que se tenga de eta persona, hacer conocer a la policía inmediatamente», informaron desde la FELCC.

El número de contacto para dar cualquier información es el 759- 41311.

«No sabemos nada de él, está apagado su celular, sus amigos no saben nada, comentan que no lo han visto. Él solamente se dedicaba a trabajar», contó la hermana.

Al día siguiente de su desaparición, el 1ro de febrero, cumplió 30 años. Wilmer ayudaba a su mamá con los gastos de la casa, las cuentas servicios básicos y la compra de alimentos, no tiene pareja ni hijos.

«Estoy buscando a mi hijo Wilmer desde el 31 de enero. Hasta hoy no hay nada, no sabemos de él, ni rastro», lamentó su madre desesperada. «Me daba platita algunas veces: ‘andá compra mamita con estito’, así me ayudaba, a pagar de la luz, del agua, del gas, gastos de la casa», agregó.

La familia está bastante afectada pues ya son varios días sin noticias de Wilmer.

«Mi nieto está llorando por él, mi otro hijo, Álvaro, también. Decirle: ‘Wilmer, tal vez en algún lugar estás guardado o estás viendo, quisiera que regreses a la casa», rogó su madre.

En la parada del trufi 010 de la zona sur informaron que Wilmer es dueño de su vehículo y no lo caracterizaban como una persona que consumía bebidas alcohólicas. Sus amigos dicen que era una persona bastante seria y comprometida con su trabajo.

Según la familia, Wilmer fue visto por última vez compartiendo cervezas con dos compañeros en una tienda de barrio cerca a la parada del trufi. Fue el 31 de enero.

La dueña de la tienda asegura que no atendió ni vendió nada a Wilmer, solo a uno de sus amigos.

«Ese día no lo he visto. Sí suele venir, pero él nunca deja su auto. Si alguna vez ha venido, se compra refresquito, helado, siempre con su autito y se va», explicó la dueña de la tienda.

Según la información, Wilmer tickeó por última vez en su parada de la zona norte, a las 11:20 de la mañana. Sin embargo, ya no registró su entrada en la parada de la zona sur.

«Yo lo vi el lunes, estaba ahí, compró su hoja, normal, todo tranquilo. El martes ya no supe más. Estamos predispuestos para coadyuvar para cualquier situación que se ofrezca, todos los socios están en emergencia y un poco dolidos también», aseveraron desde el sindicato.