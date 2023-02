Rosalía gana el Grammy al mejor álbum alternativo o de rock latino

Fuente: https://actualidad.rt.com/

La cantante española Rosalía ha ganado el premio Grammy al mejor álbum alternativo o de rock latino por ‘Motomami’ en la 65.ª edición de entrega de estos galardones, cuya gala se celebró este domingo en el recinto multiusos Crypto.com Arena de Los Ángeles, informó la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de EE.UU. en su cuenta oficial de Twitter.

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 5, 2023