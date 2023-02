Senador Montero advierte que las narcoavionetas caen por sobrepeso y no por el control de los radares

El jefe de la bancada de Creemos, senador Henry Montero, advirtió que las narcoavionetas caen por sobre peso y no por el control e interceptación de los radares que fueron comprados en 2016 y que debían ser entregados y puesto en funcionamiento desde el 2019.

Fuente: Prensa Creemos

«¿Estan funcionando (los radares) quién los ve y quién reporta? (…) las (narco avionetas) se compean y se caen por sobre peso, no caen por acciones militares; cuando acude la FELCN (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico) o acuden los militares es porque ya cayeron por sobrepeso de cocaína y no de alimentos. Es por eso que no le interesa (al gobierno los radares)», manifestó.

El legislador cruceño argumentó que el Ministro Novillo, en 2022, reprogramó y burló a la Cámara de Senadores en cuatro ocasiones y evitó el informe oral sobre el funcionamiento de los radares en el país, y en la presente gestión a la nueva solicitud respondió que recién vendrá a explicar en abril.