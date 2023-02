TikTok y periodismo

El tema de fondo es distinguir y saber si existe realmente un buen periodismo, y que éste a su vez, no se auto boicotee dedicando más tiempo y espacio al entretenimiento, solo por captar más consumidores; y, menos aún acabar siendo un seudo periodismo como medio de manipulación mediática y desinformación a la sociedad, donde se mida tendencias para distraer y confundir a la gente mientras se tapan u ocultan hechos nocivos como corrupción.

Los usuarios usualmente porque es gratis utilizan muchas aplicaciones; sin embargo, en realidad nada es gratis, su propia información personal y sus preferencias son mercadería que accede el otro a cambio de esa supuesta gratuidad, por mucho que también supuestamente se diga que se comprometen a no usar tales datos.

Tampoco es cuestión de velocidad, incentivando a que todo sea rápido y breve en la información ante tanta polución informativa existente. Es toda una incoherencia, pues el usuario supuestamente que desea todo rápido, resulta que se ocupa y pierde mucho tiempo de su vida, viendo videos e información que los entretiene y distrae, sin productividad real alguna.

La prisa no es un valor añadido, sino todo lo contrario, vivir de forma acelerada y hacer muchas cosas a la vez (viviendo constantemente a la carrera y sobre la hora), no solo provoca aumento de cansancio y estrés, que conlleva a problemas de salud física y mental, sino que además es caldo de cultivo a mentiras y engaños. No porque casi todos lo hagan, significa que sea mejor.

El buen periodismo puede plasmarse en múltiples espacios y plataformas. Lo relevante es brindar contexto y profundidad, información verificada, veraz, basada en evidencia, que permita a la sociedad vivir mejor y tomar buenas decisiones informadas.

En ese sentido, plataformas digitales, sea cual sea, con el nombre que sea, que esté de moda o por muy popular que sea en redes sociales, únicamente podrá servir de puente para un consumo de periodismo de calidad y profundidad. Lo contrario, solo será un chisme sintético.

Ciro Añez Núñez