Vivo: Shakira y Karol G estrenan «TQG»

Luego de varias canciones exitosas tras la ruptura con Gerald Piqué, Shakira colabora en la canción «TQG» (Te Quedó Grande), junto a Karol G.

eju.tv

El nuevo tema de Karol G en colaboración con Shakira, promete ser un éxito, hace unas horas se conoció un pedacito de la canción, del cual resalta la frase ”Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”.

De una forma no tan directa como lo hizo en su sesión con Bizarrap, Shakira, da a entender que Piqué continúa viendo sus historias y busca volver, «Bebé qué fue, no pues que muy trabadito, que haces buscándome ´e lao, si sabes que yo errores no repito».

Con TQG en las plataformas, Karol G no para de aumentar la expectativa de sus fanáticos con relación al lanzamiento de su álbum Mañana será bonito’, que sale oficialmente hoy, viernes 24 de febrero, y con el que cierra un mes redondo en lo profesional.