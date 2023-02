Yacuiba-Campo Pajoso, preocupa el silencio sobre la doble vía

El Transporte advierte que el proyecto está en riesgo de paralizarse porque el Gobierno Regional no garantiza su contraparte, debido a que el convenio con la ABC no está homologado por la Asamblea Regional.

El lento avance de la construcción de la doble vía Yacuiba-Campo Pajoso tiene preocupadas a las instituciones de la Región Autónoma del Chaco, pues advierten que existe riesgo que la obra quede paralizada por la falta de recursos, ya que, aparentemente, el Gobierno Regional no ha garantizado la contraparte. Este tema genera hermetismo en autoridades del Gobierno Regional del Gran Chaco y de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que evitan brindar información al respecto.

A más de tres años de haber iniciado el proyecto de la doble vía Yacuiba-Campo Pajoso, Fase I, que comprende una longitud de 3,4 kilómetros, se desconoce cuál es el avance físico real de la obra. A noviembre de 2022, según un informe brindado por el Ministerio de Obras Públicas, registraba un 17% de avance. Actualmente, el Transporte estima que los trabajos pudieron avanzar hasta un 25 a 27%. Lamenta no recibir información oficial de las instituciones competentes.

Según información proporcionada por la ABC, la doble vía representa una inversión que supera los 122 millones de bolivianos, con un aporte concurrente. El Gobierno Regional del Chaco paga más de la mitad de la obra, es decir, el 51,85%, mientras que el Gobierno Nacional se hace cargo del 48,15%. Es ejecutado por la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil (EBC).

El vocero del Comité Cívico de Yacuiba, Henry Medrano, recuerda que este proyecto en realidad era doble vía Yacuiba-Villa Montes, pero por decisión del Gobierno Nacional ha sido fragmentado por fases. Asimismo, hace énfasis en que esta primera fase del proyecto, el inicio de obra, ha sido inaugurado en varias ocasiones, primero por el expresidente Evo Morales, luego por Jeanine Añez y finalmente fue reactivado por Luis Arce Catacora.

El secretario de conflicto de la Federación del Transporte Unificado Gran Chaco, Edson Arratia, señala que a tres años y medio de haber iniciado la primera fase de este proyecto, existe riesgo de paralizarse, debido a una posible iliquidez, ya que el Gobierno Regional del Chaco no ha garantizado los recursos que le corresponde poner de contraparte.

“El Gobierno Regional no está pudiendo conseguir el presupuesto, y también porque no tienen la voluntad, porque para el actual ejecutivo regional hacer realidad esa inyección para esa construcción, tiene que pasar información a la Asamblea Regional del Gran Chaco para que homologue el convenio entre el Gobierno Regional y la ABC, porque al no estar homologado este convenio no hay recursos”, explicó.

Arratia indicó que lo que corresponde al Gobierno Regional ahora, es pedir información técnica a la ABC sobre la construcción de esta doble vía, para remitirla a la Asamblea Regional.

“Nosotros hemos tomado conocimiento, por información que ha dado Marco Ortiz (gerente de la ABC en Tarija) que ya ha manando hace más de tres meses esta documentación al Gobierno Regional, pero el Ejecutivo no tiene la voluntad de asumir estos compromisos, más allá que esto es competencia del nivel central del Estado”, afirmó.

Sobre este tema, El País buscó por todos los medios obtener información del Gobierno Regional del Chaco para saber el por qué no se remite esta documentación a la Asamblea Regional. Inclusive, se ha insistido al secretario de Obras Públicas, Gustavo Catari, sin embargo, ha evitado brindar detalle alguno.

En esa misma línea, se buscó conocer información actualizada del proyecto de la doble vía con el gerente regional de la ABC, Marco Ortiz, pero, como ha ocurrido durante estos últimos cuatro meses, dicha institución ha evitado dar declaraciones.

El dirigente del Transporte advirtió que este convenio, que debe ser homologado por la Asamblea Regional, tiene varias observaciones, la principal es el tema del financiamiento, ya que la Ruta 9, en donde se ejecuta la doble vía, es un tramo internacional, y corresponde al Gobierno Nacional hacerse cargo del 80% del financiamiento, según normativa nacional.

Sin embargo, información brindada por la ABC en la gestión pasada, argumentaba que el hecho que el Gobierno Regional ponga la mitad de contraparte en esta primera fase, ya lo libera de responsabilidades en las fases posteriores de esta doble vía, que debe unir a Yacuiba con Villa Montes.

Finalmente, Arratia mencionó que el proyecto debe ser entregado en junio de la presente gestión, pero, por el lento avance de la obra, desconfía que la EBC cumpla con ese plazo.

Asamblea Regional no recibió el convenio

La asambleísta regional del Chaco, María René Barrios, ha confirmado a El País, que a la fecha esta instancia no ha recibido el convenio del Gobierno Regional del Chaco para su homologación.

“Sabemos que hay molestia por parte de los transportistas, porque esa zona es un desastre, que en época seca es una nube de polvo y ahora con las lluvias se pone intransitable. (…) obviamente existe la duda del aporte del Gobierno Regional, que son 10 millones de dólares que le toca poner. Actualmente el proyecto se ejecuta con recursos de la ABC”, dijo.

Barrios, consultada si conoce cuánto es el avance físico de la obra, dijo no tener información actualizada, empero, estima que puede rondar por el 30%.