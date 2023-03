A pesar de las denuncias, YPFB sigue firmando contratos leoninos con Trafigura y Vitol

Las transnacionales Trafigura y Vitol se llevarán casi 300 millones de dólares. En estos tres contratos vigentes hasta el 31 de diciembre de este año, las comisiones que reciben estas empresas suben desde los $us 43 hasta $us 575 por cada metro cúbico (m3) de diésel importado.

Por la importación de diésel, las transnacionales Trafigura y Vitol se llevarán casi 300 millones de dólares. Es casi el total de la Reserva Monetaria en efectivo que queda en el Banco Central de Bolivia.

Cabildeo Digital ha tenido acceso a tres contratos firmados el pasado 27 de marzo por Carlos Alberto Zeballos A, responsable de Contratación Directa de YPFB con las dos empresas ya citadas.

En estos tres contratos vigentes hasta el 31 de diciembre de este año, las comisiones que reciben estas empresas suben desde los $us 43 hasta $us 575 por cada metro cúbico (m3) de diésel importado.

Los contratos son directos, sin licitación ni puja de por medio, ni siquiera hay una comisión de expertos en comercialización, nada, apenas el criterio y la firma de Zeballos que se basa en una resolución del directorio de Yacimientos de abril del año pasado que eliminó las licitaciones y dio paso a estos contratos directos, arbitrarios y lesivos al Estado.

Es obvio que Zeballos firma con el consentimiento del presidente de YPFB y del ministro de Hidrocarburos.

CONTRATO No 1

Centraremos nuestra atención en el diésel y dejaremos de lado los insumos y aditivos.

Fue firmado con VITOL que generalmente comercializa gasolina, pero en este contrato aparece como importadora de diésel.

Recibirá una comisión o premio de $us 43.89 por cada m3 importado. La cantidad que se compromete a entregar en Arica es de 243.000 m3.

Por lo tanto, VITOL obtendrá por este contrato más de $us 10 millones. La cifra exacta es $us 10.665.270.00

CONTRATO No 2

Está firmado con TRAFIGURA sin especificar el carburante que internará al país. Dice “suministro de hidrocarburos líquidos” y tiene para gastar casi de $Us 139 millones.

La comisión que se lleva TRAFIGURA sube en relación al primer contrato y se coloca en $us 67.92 por cada m3.

El contrato establece la compra de 180.000 m3, no se sabe de qué líquido, y por lo tanto la comisión o premio para TRAFIGURA llega a poco más de $us 12 millones. (12.225.600.00).

En relación al primer contacto éste es por menor cantidad, más comisión, mayor ganancia.

CONTRATO No 3

Firmado con TRAFIGURA. Dispone de más de $Us 665 millones para la importación de 547.200 m3 de diésel. Esta cantidad es mayor a la de los dos anteriores contratos.

Y la comisión pega un salto enorme hasta ubicarse en 575 por cada m3.

Establece cinco entregas diferentes y en cada una la comisión varia desde $Us 437 por cada m3 hasta 575 /m3.

Son premios leoninos, que sacando un promedio arroja la cifra de $us 516/m3. Recordemos que el primer contratado estable una comisión de $us 43/ m3 y el segundo contrato de $us 67/m3.

¿Cómo puede haber tanta diferencia?

Este tercer contrato le dará a TRAFIGURA un ingreso de más de 282 millones de dólares. (282.355.200). Es el 43% del monto asignado a este contrato.

Sumando los premios de estos tres contratos, VITOL y TRAFIGURA se llevarán casi 300 millones de dólares.

¿No puede YPFB hacer importaciones directas, prescindiendo de las intermediarias?

Todo esto en el marco de la escasez de dólares en el país, del agotamiento de la reserva monetaria, de la caída de las exportaciones, en particular las del gas natural, del aumento de déficit fiscal, causando entre otras cosas por la subvención al diésel y la gasolina.

YPFB compra diésel pagando comisiones abusivas y vende a precios fijos con pérdidas y subvenciones que llevarán a Bolivia a una crisis económica que no se vio nunca.

