Antes del amor: las novelas en las que Stephanie Salas y Humberto Zurita trabajaron juntos

Mucho antes de que se convirtieran en novios en la vida real, Salas y Zurita compartieron créditos en varias telenovelas

Humberto Zurita y Stephanie Salas se dieron “una segunda oportunidad en el amor” y sus hijos ya conviven juntos (Foto: Instagram) Humberto Zurita y Stephanie Salas se dieron “una segunda oportunidad en el amor” y sus hijos ya conviven juntos (Foto: Instagram) Fuente: Infobae.com Stephanie Salas y Humberto Zurita mantuvieron un tiempo en secreto su relación, luego fueron captados en el aeropuerto de la Ciudad de México y comenzaron las especulaciones sobre un romance entre los dos actores, hasta que la verdad salió a la luz.





De un tiempo para acá, se han dejado ver juntos en redes sociales y en público, a pesar de las críticas sobre su relación, pues Humberto fue esposo de la actriz Christian Bach, quien falleció en 2019 y que era amiga de Stephanie Salas.

Sin embargo, el actor salió a contar como fue su historia de amor en una entrevista con la periodista Cora Nelda González en su canal de Youtube: “El amor lo entregas porque el amor se colma en el amor. El amor se da, no importa que no te lo den. Tú lo das y si no era la persona indicada, lo vas a entender. Te vas a separar o a retirar, pero tú ya lo diste, tú ya conociste el amor con esta persona. Si ella no lo conoció, se lo perdió”.

“Ver a sus hijas. Ver que era una mujer inteligente, capaz de llevar a cabo una relación con sus hijas. Que hiciera crecer a sus hijas, independientemente de haber tenido una imagen masculina en su casa. Y dije wow, es un valor que ya no es tan fácil encontrar”, explicó Humberto sobre el hecho de que “volviera a buscar” a Salas.

La relación de Humberto y Stephanie

Hay una diferencia de edad de 16 años entre ella y Zurita: ella tiene 52 y él 68. Cuando Stephanie y Humberto se conocieron, fue en una obra de teatro en la que el actor también se desempeñaba como director y productor. Desde entonces, tuvieron una gran amistad.

Te puede interesar: El gran amor que compartieron Rebecca Jones y Christian Bach

“¿Por qué compartirlo? Porque la gente lo pedía, se rumoraba ya de nuestra relación. Nosotros quisimos manejar un perfil muy bajo por diferentes razones, yo vengo de un duelo de tres años, no queríamos hacer un ruido innecesario. Por respeto también a Stephanie en el sentido de que nunca sabes qué dirá la gente y dejamos que las cosas fueran ocurriendo como tiene que ser…”, dijo el actor al programa televisivo De Primera Mano.

Tras el anuncio de la noticia, tanto Stephanie como Humberto experimentaron las reacciones del público en general. Esta fue una situación que les funcionó bien porque recibieron apoyo inmediato de personas que habían seguido de cerca su historia, que ya venía de tiempo atrás, sobre todo en su trabajo como actores, pues habían colaborado juntos en algunas ocasiones.

Al filo de la muerte

Esta telenovela de Emilio Larrosa fue transmitida entre el 17 de junio de 1991 y el 21 de febrero de 1992, por el Canal de las Estrellas. Humberto Zurita y Gabriela Rivero interpretaron a los protagonistas, mientras que Antonio Escobar y Blanca Guerra interpretaron a los antagonistas.

Te puede interesar: Cómo inició el romance de Rebecca Jones y Alejandro Camacho y sus grandes amores

La trama gira en torno a una joven enfermera llamada Tracy Lopez que reside en Los Ángeles con su novio Sam Ross. Su relación es generalmente pacífica hasta que Tracy, sin querer, es testigo del asesinato de su novio. Ella va a la estación de policía con miedo y reporta lo que vio.

Más tarde descubre que Sam le había estado mintiendo todo el tiempo porque en realidad tiene vínculos criminales con la mafia. La policía inscribe a Tracy en el Programa de Protección de Testigos, donde recibe un nuevo nombre: Mariela Foret. Ella deja el país y se dirige a la Ciudad de México como se le indica.

Allí trabaja en un prestigioso hospital dirigido por el reconocido cardiólogo Francisco Riquer, quien se caracteriza por ser duro y arrepentido por no poder salvar a su esposa e hijo del terremoto de 1985 en México. Sin embargo, es noble y amable cuando actúa como médico. Humberto Zurita interpretó al Dr. Francisco Riquer y Stephanie Salas a Pilar Orozco.

El Candidato

Esta telenovela mexicana de TV Azteca fue producida por ZUBA en 1999. Olivia Collins tenía el papel antagónico y los roles protagónicos eran Humberto Zurita y Lorena Rojas.

Ignacio Santoscoy está en la cúspide de su carrera y vida personal, se casó por razones políticas con Marycarmen Manrique, lo que comentó sus círculos políticos, donde su suegro, Juventino Manrique, ostenta el dominio.

Poco sabía Ignacio que su verdadero amor era la joven Beatriz Manrique, media hermana de MaryCarmen, y que su decisión de casarse con Marycarmen por el solo hecho de ser la hija mayor de Juventino lo llevaría a una intrincada lucha entre el amor y el poder. Humberto Zurita fue Ignacio Santoscoy y Stephanie Salas tenía el papel de Perla Santoyo.

Agua y Aceite

Esta telenovela fue transmitida por TV Azteca en 2002, teniendo como protagonistas a Humberto Zurita y su esposa de esos años, Christian Bach, además estuvieron acompañados de Héctor Bonilla, Gabriela Roel, Mayra Rojas y Aylín Mujica en los roles antagónicos, junto con la actuación estelar de Fabiola Campomanes.

Cuando Julieta tenía 38 años, su esposo falleció en un accidente automovilístico, dejándola viuda. La mujer no puede seguir adelante con su fallecimiento y también se siente mal por ella porque fue ella quien estaba al volante del automóvil en la fatídica noche. Desde ese día no ha vuelto a trabajar como reportera de televisión porque tiene constantes pesadillas; en cambio, se ha refugiado en su propio pequeño negocio y se ha dedicado a Mariana, su hija, que ahora tiene dieciséis años.

El periodista Ernesto tiene una sólida reputación. Su fama mediática es el resultado de su excepcional inteligencia y personalidad volátil. Pero detrás de esa máscara agresiva se esconde un hombre justo y bondadoso, un buen hijo y el mejor de los padres. Su esposa lo dejó hace muchos años después de enterarse de que su hijo menor tenía autismo.

Julieta (Christian Bach) y Ernesto (Humberto Zurita) se repelen y se buscan, se aman y se odian. Hacen la pareja perfecta y no pueden existir el uno sin el otro.Un productor de televisión invita a Ernesto y Julieta a conducir un programa de análisis y discusión de vanguardia sobre temas de actualidad. Desde el momento en que se conocieron, Julieta y Ernesto tuvieron una química innegablemente explosiva.

El programa de televisión “Agua y aceite” arranca cuando el productor se da cuenta de inmediato que la pareja en pantalla proyectará mucha energía. Julieta y Ernesto desarrollan rápidamente una relación romántica. Ambos consideran que el otro es arrogante, pero ambos albergan en secreto un profundo temor de ser lastimados una vez más, por lo que no están dispuestos a admitirlo.

El programa en el que ambos participan los obliga a colaborar y, como resultado, los dos aprenden que tienen mucho en común y tienen una visión similar de la vida. Julieta y Ernesto luchan juntos cada vez que alguien o algo intenta socavar el programa.

Aunque Julieta se siente extremadamente atraída por Ernesto a medida que se desarrolla su relación, no está dispuesta a considerar comenzar de nuevo con una nueva pareja a pesar de sus fuertes sentimientos por él. Siendo una adolescente inquieta que constantemente preocupa a su madre, Mariana no simplifica las cosas. Stephanie Salas interpretó a Leticia.