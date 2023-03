Cae el capitán Alberti y en medio de escándalo intentan presentarlo a los medios, “soy inocente, no soy el de la foto”

Esta mañana el ministro de Gobierno, Eduardo de Castillo llamó a los medios para presentar al capitán de la Policía Boliviana, Javier Alberti Urresti, quien fue aprehendido en horas pasadas, pero el intento de la autoridad de exhibirlo ante la opinión pública se vio frustrado por la resistencia del oficial a ser mostrado, pese a que lo tenían sujetado al menos cuatro policías. Frente a los gritos del capitán y el visible nerviosismo del ministro, el capitán fue sacado del recinto donde se desarrollaba la conferencia de prensa.

“No soy delincuente, no soy el de la foto, no soy ladrón”, alcanzó a gritar el capitán mientras forcejeaba con sus colegas que lo agarraban de ambos lados. “Me han engañado ministro, me han armado un caso ministro, no soy delincuente”, insistió el capitán Alberti durante los segundos que fue presentado en la rueda de prensa, antes de ser retirado rápidamente del recinto.

Antes de su presentación el mismo ministro Del Castillo advirtió que no quería salir del auto y que estaba con una “actitud violenta”, y que por temas de seguridad no lo iban a presentar en ese momento.

Alberti fue aprehendido ayer martes en el centro de la ciudad de La Paz y ahora debe responder por robo agravado y otros delitos que se le imputan

El capitán Alberti es uno de los dos policías investigados por un robo agravado luego de ser grabado por vecinos en la capital cruceña, sometiendo a un hombre