Caso ABC: Ministro Montaño cuestiona a diputado Arce por no informar la muerte del testigo protegido

“Aquí el que nos debería estar informando es el diputado Héctor Arce, por qué no informó el fallecimiento del testigo protegido, por qué no nos dijo que estaba precautelando su vida y estaba de ida a otro país. No hizo conocer absolutamente nada y era su responsabilidad”, dijo la autoridad en conferencia de prensa en alusión a la investigación del caso ABC.

Además, Montaño cuestionó que, el diputado Arce no haya acudido en varias oportunidades a compadecer ante las autoridades judiciales por el cuestionado caso de corrupción en la estatal de caminos.

“A faltado dos veces al juzgado donde él es el principal acusador y ha faltado a esta acción donde están planteando la libertad de algunos detenidos. Vemos claramente que aquí no hay seriedad de parte de los que han acusado”, dijo Montaño.

La muerte de Sandy Rivero se encuentra en la base de datos pública de servicios médicos de las autoridades del Condado de Miami-Dade, en Florida (EEUU).

De acuerdo a los antecedentes, el testigo protegido del caso ABC realizó una serie de revelaciones sobre el caso. En el video que grabó antes de su muerte advirtió que iba a retornar a Bolivia; sin embargo, también admitió que temía por su vida.