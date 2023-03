Chonchocoro: entre asesinatos, fugas y denuncias de extorsión

Chonchocoro estaba construida para 330 privados de libertad; sin embargo, en la actualidad la cárcel alberga a más de 690 presos.

Fuente: Unitel

Ubicada a 40 kilómetros de la ciudad de La Paz y en el municipio de Viacha, se encuentra la única cárcel de máxima seguridad de Bolivia, se trata de la cárcel de Chonchocoro, misma que fue construida hace 31 años.

Este centro penitenciario que se encuentra en medio del altiplano paceño donde las bajas temperaturas llegan a estar por debajo de los cero grados por estar situado en una parte alejada de la ciudad paceña.

En una primera instancia, Chonchocoro estaba construida para 330 privados de libertad; sin embargo, en la actualidad la cárcel alberga a más de 690 presos.

Entre rejas, paredes de cemento y ante el frio por las bajas temperaturas, los internos de este penal tejen un sin fin de historias entre detenidos preventivos y sentenciados por delitos de violación y asesinato.

La cárcel de Chonchocoro está envuelta en denuncias de extorsiones, asesinatos y otro tipo de irregularidades cometidas en el interior de este penal.

Las denuncias de la cárcel traspasan los barrotes de fierro donde inclusive afecta a los familiares de los internos que habitan en este penal.

“Estoy en Chonchocoro, si no consigo me van a matar. Bien grave había sido aquí, no es san Pedro aquí, me pide 4 mil bolivianos, si no daba plata lo iban a matar, le iban a pegar”

La realidad de la cárcel de Chonchocoro es diferente desde el enfoque de los internos y familiares. Existen denuncias de amenazas, amedrentamientos, extorsiones por otros reos; en su mayoría son los súbditos brasileños quienes tendrían el control y poder de la cárcel, según la denuncia de los familiares.

Una de las personas que habló con UNITEL contó las irregularidades cometidas en el interior del penal. Las extorsiones a los internos es el diario vivir de todos los días, dijo.

“Planifican a dentro de la cárcel, con el grupo que está afuera hacen sus derrotas que llaman ellos, hacen sus operativos”, dijo el testigo.

Otras de las personas con un amplio poder dentro de Chonchocoro es el subdito brasileño Felipe Menezes Iglesias, sicario que escapó y asesinó fuera de este penal.

De acuerdo al testimonio, Menezes extorsionó a su compañero de celda para que le alquile una casa en Viacha. Tras esta amenaza, el internó logró salir de la cárcel para una supuesta atención médica con el objetivo de fugar. En este cometido, un policía resultó fallecido y otro quedó mal herido ya que los antisociales usaron armas de fuego.

De acuerdo a los testimonios, los reos extranjeros y los acusados de violación, son quienes tienen el poder dentro del penal de Chonchocoro.

“Ellos reclutan a gente que son de la misma calaña que ellos. Son peruanos, brasileños, colombianos y también hay chilenos”, declaró un exinterno de Chonchocoro.

Entre enero y febrero, al menos 15 policías de seguridad penitenciaria son investigados por presuntos hechos corrupción y favorecimiento a los privados de libertad. Los policías están acusados de facilitar el ingreso de armas de fuego, drogas y alcohol.