Desde Chonchocoro, asambleísta Aguirre denuncia que es la tercera vez que no le permiten visitar a Camacho

Fuente: UNITEL

Paola Aguirre, asambleísta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz (ALD), denunció que en tres ocasiones en las que llegó a la cárcel de Chonchocoro, en el municipio de Viacha en La Paz, no le permitieron ingresar a visitar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

La denuncia la realizó pasada las 11:00 de este sábado desde las puertas del penal, donde esperaba por tercera vez para ingresar a ver a Camacho. “Es la tercera vez que vengo (a Chonchocoro) y la tercera vez que me tienen a vueltas”, insistió Aguirre mientras hacía fila en el ingreso del penal.

El gobernador de Santa Cruz cumple detención preventiva desde diciembre en La Paz por el denominado caso Golpe I en el que se investigan los hechos registrados en la crisis 2019.

“Es mucha la frustración que siento porque es la tercera vez que estoy (en el ingreso de Chonchocoro) y no les da la gana de dejarnos entrar. Delante de mí entraron bastantes personas. Aquí pueden ver ustedes que los días de visita son los sábados”, agregó la legisladora a tiempo de mostrar un cartel en el que se lee que en esta jornada la visita es hasta las 12:00.

“Tres que veces vengo y no me dejan entrar, ¿por qué no me dejan entrar? Unas 10 mujeres han entrado sin autorización alguna y llegaron después de mí”, se la escucha decir a la asambleísta cuando se dirige a un policía que custodia el ingreso de la cárcel, a quien también le dice que considera que existe un trato diferenciado de las visitas de Camacho con otros internos del penal.

“No estoy exigiendo algo que no esté dentro de la ley”, dijo como parte de su reclamo mientras el policía le contesta que aguarde unos minutos la orden de ingreso.

Hasta las 13:00, hora de cierre de esta publicación, la asambleísta continuaba esperando en el ingreso del penal.

