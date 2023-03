Erwin Sánchez: “No queremos ser el relleno (en Sudamericana), queremos competir”

Bajo esos conceptos, analizó su andar en el torneo local: “Desde el comienzo de la temporada armamos el plantel porque queríamos competir, no participar. Eso significa entrar a un campeonato que no es fácil, pero estar entre los primeros”.

Sobre la competencia internacional, comentó que “en Sudamericana tenemos la experiencia de haber participado el año pasado, y ahora queremos competir”, y amplió mencionando que no quiere poner excusas, pero que “en este momento tenemos ocho jugadores lesionados, y quizás tres o cuatro no lo tengamos para la Copa”. El presente no es el deseado, pero aún así busca encontrarle la vuelta.