Estados Unidos y China se preparan para una guerra por Taiwán

Con los rostros embadurnados de verde y negro, algunos con misiles antiaéreos Stinger en sus mochilas, los hombres del “Darkside” -el 3er batallón del 4º regimiento de marines de Estados Unidos- subieron a un par de helicópteros Sea Stallion y se internaron a toda velocidad en la selva cercana. Sus comandantes les siguieron en otros helicópteros que transportaban vehículos ultraligeros y equipos de comunicaciones. Todo lo superfluo se dejó atrás. Nada de grandes pantallas para enlaces de video del tipo utilizado en Irak y Afganistán: para evitar ser detectados, los infantes de marina deben asegurarse de que sus comunicaciones se mezclen con el fondo con la misma seguridad que su camuflaje se mezcla con la vegetación tropical. El objetivo del ejercicio: dispersarse por una isla sin nombre, enlazar con aliados “verdes” amigos y repeler una invasión anfibia de fuerzas “rojas”.

Ignoremos las abstracciones de cortesía. Los marines se entrenan para una guerra con China, probablemente precipitada por una invasión de Taiwán. Su base de Okinawa, en el extremo sur del archipiélago japonés, está a sólo 600 km de Taiwán. Las dos islas forman parte de lo que los planificadores militares estadounidenses denominan la “primera cadena de islas”: una serie de archipiélagos e islas, grandes y pequeñas, que se extiende desde Japón hasta Malasia, impidiendo el paso naval de China al Pacífico. Ya sea hostigando a los barcos chinos desde la distancia o -lo que es mucho menos probable- desplegándose en Taiwán para ayudar a repeler un desembarco chino, los marines serán los primeros participantes en cualquier conflicto.

Lo más difícil, según el teniente coronel Jason Copeland, oficial al mando del Darkside, sería enfrentarse a “un adversario que viene en masa”. A medida que crece el poderío militar de China, resulta cada vez más difícil predecir cómo podría desarrollarse una guerra por Taiwán, y mejorar así las probabilidades de rechazar a China sin desencadenar una calamidad nuclear. Lo único cierto es que, aunque todas las armas nucleares permanecieran en sus silos, un conflicto de este tipo tendría consecuencias terribles, no sólo para los 23 millones de habitantes de Taiwán, sino para el mundo entero.

Los dirigentes comunistas chinos reclaman Taiwán desde que las fuerzas nacionalistas huyeron hacia allí tras perder una guerra civil en 1949. Estados Unidos se comprometió hace tiempo a ayudar a la isla a defenderse. Pero en los últimos años, la retórica y los preparativos de ambas partes se han vuelto más febriles. Las fuerzas chinas practican a menudo desembarcos en la isla. Sus buques de guerra y cazas cruzan habitualmente la “línea mediana” (de hecho, la frontera marítima de Taiwán) y hostigan a los barcos y aviones militares de Estados Unidos y sus aliados. Después de que Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, visitara Taiwán el año pasado, China disparó misiles hacia ella.

Un estrecho peligroso

Estados Unidos, por su parte, está enviando más instructores militares a Taiwán. El gobierno taiwanés aumentó recientemente el servicio militar obligatorio de cuatro meses a un año. Destacados congresistas han instado al Presidente Joe Biden a que aprenda del ataque de Rusia a Ucrania y proporcione a Taiwán todas las armas que pueda necesitar antes de una invasión, no después de que ésta haya comenzado. A la sensación de crisis inminente se suman los esfuerzos de Estados Unidos por estrangular la industria tecnológica china y la creciente amistad de Xi con Rusia.

Comandantes militares y jefes de inteligencia estadounidenses afirman que Xi ha ordenado al Ejército Popular de Liberación que desarrolle la capacidad de invadir Taiwán para 2027. Algunos creen que el conflicto está más cerca. “Mi instinto me dice que lucharemos en 2025″, advirtió recientemente a sus subordinados el general Michael Minihan, jefe del mando de movilidad aérea estadounidense. Ambas partes temen que el tiempo se agote: A Estados Unidos le preocupa que las fuerzas armadas chinas sean pronto demasiado fuertes para disuadir, mientras que a China le inquieta que la perspectiva de una reunificación pacífica se esté evaporando.

“La guerra con China no es inevitable ni inminente”, declara el almirante John Aquilino, comandante del Mando Indo-Pacífico de Estados Unidos, que supervisaría cualquier enfrentamiento con China. Desde su cuartel general con vistas a Pearl Harbour, escenario del ataque preventivo de Japón en 1941, afirma que su primera misión es “hacer todo lo que esté en mi mano para evitar un conflicto”. No obstante, añade, “si falla la disuasión, hay que estar preparado para luchar y ganar”. Como demuestra la invasión rusa de Ucrania, advierte, “no existe la guerra corta”.

La primera pregunta para los estrategas estadounidenses es con cuánta antelación recibirían el aviso de una invasión inminente. El plan, con unos 2 millones de efectivos en activo, frente a los 163.000 de Taiwán, necesitaría amplios preparativos para llevar a cabo lo que sería el mayor asalto anfibio desde los desembarcos del Día D en 1944. Tendría que cancelar permisos, reunir barcos de desembarco, almacenar municiones, establecer puestos de mando móviles y mucho más.

Pero en una guerra de elección, en la que Xi puede elegir el momento oportuno, muchos de estos movimientos podrían disfrazarse de maniobras militares. Funcionarios de defensa estadounidenses dicen que podrían ver signos inequívocos de guerra inminente, como el almacenamiento de suministros de sangre, con sólo quince días de antelación. En el caso de operaciones de menor envergadura, como la toma de las islas que Taiwán controla cerca de la China continental, por ejemplo, el aviso podría ser de sólo unas horas, si acaso.

Estados Unidos querría sacar a la luz los preparativos de China con antelación, como hizo con la invasión rusa de Ucrania, y reunir una coalición internacional de oposición. Eso sería más fácil si Xi se embarcara en una invasión directa. Pero China podría intentar explotar las ambigüedades del estatus de Taiwán: no tiene relaciones diplomáticas con la mayoría de los demás países. Si Xi alude a alguna “provocación” y comienza con acciones que no lleguen a la guerra, como un bloqueo, Estados Unidos o sus aliados podrían equivocarse.

Estados Unidos también debe sopesar hasta qué punto sus preparativos pueden precipitar el conflicto. ¿Enviar portaaviones a la región como demostración de fuerza? ¿Desplegar tropas en Taiwán? ¿Amenazar el suministro de petróleo chino a través del Estrecho de Malaca? Todo ello podría ser considerado provocaciones por China, si no actos de guerra.

Cuando se acerque la guerra, Taiwán trasladará los buques de su vulnerable costa occidental al este, detrás de la cadena montañosa que recorre la parte oriental de la isla. Escondería cazas en refugios subterráneos y movilizaría a sus 2,3 millones de reservistas. También tendría que controlar el pánico generalizado, a medida que las multitudes intentaran huir y se cortaran los enlaces de transporte con el mundo exterior.

Estados Unidos también dispersaría sus aviones desde bases expuestas. Los marines se desplegarían alrededor de los puntos de estrangulamiento marítimos. Los submarinos estadounidenses se deslizarían bajo las olas, algunos reuniéndose cerca de Taiwán. Algunos mandos militares estadounidenses y taiwaneses presionarían sin duda a favor de ataques militares contra la fuerza invasora china. Probablemente se verían desautorizados por quienes buscan una solución diplomática, o al menos no quieren ser culpados de disparar el primer tiro.

China, por su parte, tendría que tomar una decisión trascendental. ¿Debería limitar su ataque a Taiwán, con la esperanza de crear un hecho consumado mientras Estados Unidos y sus aliados vacilan? ¿O debería atacar a las fuerzas estadounidenses en la región, en un nuevo Pearl Harbour? La primera opción deja a Estados Unidos en libertad de atacar a la flota invasora; la segunda prácticamente garantiza su entrada de todo corazón en la guerra, y probablemente también la de Japón, si China atacara las bases estadounidenses allí.

Una invasión comenzaría casi con toda seguridad con ataques masivos de misiles y cohetes sobre Taiwán. Estos destruirían rápidamente gran parte de la armada, la fuerza aérea y las defensas antiaéreas de Taiwán. Wang Hongguang, excomandante adjunto de la región pla frente a Taiwán, predijo en 2018 que habría 24 horas de bombardeos, primero sobre objetivos militares y políticos, y luego sobre infraestructuras civiles como centrales eléctricas y depósitos de combustible. Sugirió que China cegaría los satélites de Taiwán, cortaría sus cables submarinos de Internet y utilizaría la guerra electrónica para perturbar sus sistemas de mando y control, dificultando la coordinación con las fuerzas estadounidenses y aliadas.

El general Wang dijo que el ataque causaría suficientes estragos como para abrir un margen de al menos dos días para la invasión. Si las fuerzas estadounidenses no llegaban en tres días, dijo, “no se molesten en hacer un viaje en vano”. China también hará todo lo posible por minar la voluntad de lucha de Taiwán. Sus fuerzas cibernéticas intentarán piratear la televisión y la radio locales y bombardear a los soldados taiwaneses con mensajes de texto y en las redes sociales, ofreciendo recompensas a los amotinados y desertores.

A continuación, China deberá afrontar el formidable desafío de un asalto anfibio, una de las formas más difíciles de la guerra. Las playas de Kinmen, una isla taiwanesa a sólo 3 km del continente, están salpicadas de reliquias de un intento de invasión en 1949, cuando las fuerzas nacionalistas mataron o capturaron a casi toda la avanzadilla de 9.000 soldados comunistas que desembarcaron en pequeñas barcas de pesca. El pla ha avanzado mucho desde entonces, adquiriendo armamento avanzado y estudiando precedentes como el Día D, el desembarco liderado por Estados Unidos en Incheon (Corea) en 1950 y la reconquista británica de las islas Malvinas a Argentina en 1982.

Paseo de la lucha

Sin embargo, los riesgos siguen siendo grandes. China no ha librado una guerra desde que invadió Vietnam en 1979. Aunque el estrecho de Taiwán sólo tiene 130 km de ancho en su parte más estrecha, sus corrientes y mareas son potentes y erráticas. Las condiciones suelen ser propicias sólo en marzo-mayo y septiembre-octubre. Sólo 14 de las playas de Taiwán son aptas para el desembarco y están fuertemente fortificadas, especialmente las cercanas a Taipei, donde probablemente las fuerzas chinas preferirían iniciar una invasión. Taiwán ha construido muchos búnkeres y túneles en la zona.

Tampoco es seguro que el plan disponga de barcos suficientes para transportar rápidamente una fuerza de desembarco adecuada a través del estrecho. Necesitaría entre 300.000 y un millón de soldados para poder someter a Taiwán. Tiene seis brigadas anfibias estacionadas en las cercanías, con un total de 20.000 soldados, además de un número similar de infantes de marina. Pero los buques de desembarco anfibio de China probablemente sólo podrían transportar unos 20.000 soldados en uno o dos días, dependiendo del equipo que lleven. Del mismo modo, los aviones de transporte del pla probablemente sólo podrían transportar la mitad de sus 20.000 soldados aerotransportados en la fase inicial. El pla ha practicado recientemente el uso de transbordadores y otros buques civiles, que podrían transportar muchas más unidades, pero, para que eso funcione bien, China necesitaría capturar un puerto todavía utilizable.

La guerra de Ucrania también ha suscitado nuevas dudas, especialmente sobre las fuerzas terrestres chinas. Sus batallones de armas combinadas, incluidos los anfibios, siguen el modelo de los grupos tácticos de batallones rusos, que han tenido dificultades en Ucrania. Incluso si China consiguiera decapitar rápidamente a los dirigentes taiwaneses, se enfrentaría a una lucha prolongada contra fuerzas que reproducen el uso que hacen los ucranianos de lanzamisiles portátiles y aviones no tripulados.

La estrategia de Taiwán, por su parte, consiste en frustrar el desembarco inicial de China o impedir que traiga tropas suficientes. Las fuerzas taiwanesas bloquearían puertos y playas con minas marinas, barcos sumergidos y otros obstáculos. Respaldadas por aviones y buques de guerra supervivientes, atacarían con misiles a las fuerzas chinas que se aproximaran y bombardearían con artillería y cohetes a las tropas chinas que desembarcaran. En algunos textos se sugiere que Taiwán tiene oleoductos submarinos frente a sus playas que podrían liberar líquido inflamable. Algunas de sus islas periféricas están protegidas por cañones teledirigidos.

Si el Ejército chino saliera de sus cabezas de playa, tendría que atravesar un arduo terreno para llegar a Taipei y otros centros urbanos. Entonces ambas partes se enfrentarían a un desafío para el que ninguna está totalmente preparada: la guerra urbana. Taiwán es reticente a combatir en sus ciudades, por temor a las elevadas bajas civiles. El pla sí se entrena para la guerra urbana, pero durante mucho tiempo había apostado por una victoria rápida si llegaba a Taipei. Sin embargo, desde que comenzó la guerra en Ucrania, ambos bandos han practicado más la lucha en zonas urbanizadas.

Sin embargo, aunque una invasión china se empantanara, el tiempo no estaría del lado de Taiwán. “Podemos rechazarlos durante una o dos semanas, pero no más”, afirma Si-fu Ou, del Instituto de Investigación sobre Defensa y Seguridad Nacional de Taiwán. A menos que las fuerzas taiwanesas resistan con firmeza, todo lo demás es inútil. Pero, del mismo modo, Taiwán no puede esperar defenderse a largo plazo sin la ayuda estadounidense.

Como isla, Taiwán no sólo es más difícil de invadir que Ucrania, sino también más difícil de apoyar. Sus puertos podrían ser destruidos por China, sus propias fuerzas o incluso las de Estados Unidos. Intentar llevar refuerzos o suministros a la isla mientras llueven misiles chinos sería casi tan difícil como intentar invadirla.

Como mínimo, Estados Unidos y Taiwán necesitarían la ayuda de sus aliados. Japón, que acoge a decenas de miles de tropas estadounidenses, cuenta con fuerzas capaces. Filipinas es débil militarmente pero está cerca de Taiwán. Australia es un aliado cercano pero modestamente armado y más lejano. Los países del Pacífico podrían proporcionar bases de retaguardia. Aliados más lejanos, como Gran Bretaña, podrían enviar buques de guerra. Una gran incertidumbre es hasta qué punto ayudaría India. Dependería mucho de cómo se desarrolle la crisis y de a quién se culpe de ella.

Los planes de Estados Unidos para ayudar a Taiwán solían depender de los portaaviones. Envió uno a la zona después de que China disparara misiles cerca de Taiwán en 1995 y de nuevo tras otra salva en 1996. Pero desde entonces China ha invertido mucho en armas “antiacceso/denegación de área”, diseñadas para repeler a los barcos y aviones estadounidenses. Entre ellas se incluyen el misil df-26, que puede atacar en las profundidades del Pacífico, y nuevos misiles hipersónicos más difíciles de interceptar. La armada china es ahora la mayor del mundo, con una flota de submarinos para atacar a los buques estadounidenses que se aproximan. Sus bombarderos de largo alcance son también una amenaza. David Ochmanek, de la rand Corporation, un think tank que ha llevado a cabo juegos de guerra clasificados simulando un conflicto en Taiwán, sostiene que las viejas estrategias estadounidenses “conducen ahora a la derrota”.

La alternativa de los planificadores estadounidenses se resume en tres: interrumpir las operaciones chinas dentro de la primera cadena de islas, defender a los aliados en ella y dominar el mar y el aire más allá. Estados Unidos debe superar problemas de enormes proporciones: la “tiranía de la distancia” en el vasto Océano Pacífico, el crecimiento de la “zona de intervención armamentística” de China hasta abarcar las bases estadounidenses en el Pacífico occidental y la enorme masa de mano de obra y armamento de China, que supera a la de Estados Unidos en muchas categorías.

El riesgo de ataque chino, con misiles o bombarderos, disminuye con la distancia. Pero incluso Guam, el gran centro militar estadounidense situado a unos 3.000 km de China, es vulnerable. Además, la defensa aérea estadounidense es preocupantemente débil. También dispone de pocos medios de defensa pasiva, como hangares de hormigón para aviones.

Los oficiales estadounidenses hablan de la perspectiva de una guerra con una mezcla de temor ante el creciente poder de China (“Cada día me asombran sus capacidades”, dice uno de ellos) y optimismo ante la posibilidad de que nuevas tácticas puedan lograr la victoria. Hacen hincapié en la “letalidad distribuida”, es decir, en la dispersión y el movimiento constante de las fuerzas para evitar convertirse en objetivos fáciles, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de agruparse o coordinarse en los ataques. Esto se basará en un grado sin precedentes en la experiencia estadounidense de luchar como una “fuerza conjunta”, en la que ramas militares y sistemas de armamento separados se refuerzan mutuamente.

Los aviones militares se dispersarían desde grandes bases, se reunirían en el aire para la batalla y se asentarían donde pudieran en motas de tierra. Repetirían el patrón lo más rápidamente posible repostando “en caliente” con los motores en marcha. A veces, los aviones se posarían en aeropuertos civiles; otras, en austeros aeródromos, muchos de ellos de la Segunda Guerra Mundial, que están siendo remodelados. Añadir cada vez más hormigón para proteger los aviones “es una tontería”, afirma el general de brigada Paul Birch, comandante del Ala 36 de la base aérea de Andersen, en Guam. “Estar en el aire es mucho más seguro”.

Los ingenieros, por su parte, intentarían reparar las pistas destrozadas en unas seis horas. El personal de tierra instalaría hangares improvisados, así como centros de control del tráfico y enlaces de datos. Un gran quebradero de cabeza sería cómo hacer llegar el combustible y las municiones a los lugares adecuados. Uno de los objetivos de este “ágil empleo del combate” es obligar a China a gastar sus grandes pero limitadas reservas de misiles.

En lugar de luchar cerca de Taiwán, los buques de superficie estadounidenses probablemente se mantendrían a distancia, para sobrevivir, proporcionar defensa aérea a Guam y otras bases de retaguardia y bloquear el comercio chino. En lugar de luchar cerca de Taiwán, los buques estadounidenses de superficie probablemente se mantendrían al margen para sobrevivir, proporcionar defensa aérea a Guam y otras bases de retaguardia y bloquear el comercio chino.

Hermanos de armas

Los marines se desplegarían en “terrenos marítimos clave”, especialmente en las islas que dominan los estrechos que separan Taiwán de Japón y Filipinas. Reforzarían las tropas locales, reconocerían las disposiciones chinas y, armados con los nuevos misiles que entrarán en servicio en los próximos meses, dispararían contra los barcos enemigos. Los marines están creando tres nuevos “regimientos litorales marinos”, cada uno con más de 2.000 soldados, renunciando a sus tanques y a muchos de sus obuses.

Algunos críticos dicen que estas unidades serían demasiado vulnerables; otros consideran que, sin un despliegue en la propia Taiwán, estarían demasiado lejos para ayudar mucho en la batalla principal. Los marines, sin embargo, argumentan que multiplicarían las amenazas a las que China debe enfrentarse, “canalizarían” los barcos chinos hacia posiciones vulnerables y, sobre todo, “darían sentido y sentido” a los despliegues chinos. El general David Berger, comandante de los marines, habla de “darle la vuelta a la tortilla” a China utilizando una estrategia para defender la primera cadena de islas. Estados Unidos no tendrá que abrirse paso luchando, dice: “Estamos allí persistentemente, 52 semanas al año”.

La guerra dispersa sacrifica la eficacia en favor de la resistencia. Para tener éxito, sin embargo, muchas cosas tienen que ir bien. En primer lugar, las redes de mando y control deben ser capaces de resistir los ataques electrónicos chinos. Los planificadores hablan de una “red asesina” aún por perfeccionar, en la que la inteligencia artificial ayuda a los “sensores” y a los “tiradores” -incluidos los de los aliados- a operar juntos aunque estén lejos. Marines en islas, cazas furtivos f-35, drones y otros pueden actuar como nodos. En segundo lugar, Estados Unidos necesitaría una logística más sofisticada para abastecer a las unidades lejanas. Por último, debe persuadir a sus aliados para que se arriesguen a la ira de China. Su voluntad sólo quedaría clara cuando estallaran las hostilidades, lo que complicaría la planificación.

Al principio de la guerra, la tarea de hundir la flota de invasión china -la tarea crítica en la defensa de Taiwán- recaería principalmente en submarinos y bombarderos de largo alcance. Aunque sus barcos superan en número a los chinos, Estados Unidos conserva la ventaja en la guerra submarina. Sus submarinos de ataque llevan torpedos, misiles de crucero y minas marinas. Tarde o temprano, sin embargo, se quedarían sin municiones y tendrían que zarpar durante varios días para reabastecerse en lugares como Guam, donde serían vulnerables.

Demasiado lejos

Mientras tanto, los bombarderos que vuelan desde Hawai, Alaska y el territorio continental estadounidense utilizarían municiones que pueden dispararse desde más allá del alcance de los misiles antiaéreos chinos. Pero los misiles antibuque de largo alcance de Estados Unidos, que pueden viajar 200 millas náuticas o más, probablemente se agotarían en una semana. A partir de entonces, las fuerzas estadounidenses tendrían que acercarse a Taiwán para hundir los barcos. Estados Unidos espera que, para entonces, China también se haya quedado sin municiones de largo alcance.

Estados Unidos y China debatirían si atacar los satélites del otro y cuándo, lo que podría convertir la órbita terrestre baja en un desguace. Algunos juegos de guerra sugieren que podrían abstenerse de hacerlo por miedo a dañarse a sí mismos. Pero como dice un alto cargo militar estadounidense: “El bando que dispara primero obtiene una gran ventaja”.

Todas las fases de la guerra se librarían a la sombra de las armas nucleares. Biden ha hablado de reducir la dependencia estadounidense de las armas nucleares, y China propugna el “no primer uso”. Pero es de suponer que el riesgo de desastre aumenta a medida que China amplía su arsenal. El Pentágono calcula que pasará de las 400 cabezas nucleares actuales a unas 1.000 en 2030 (menos de las que tienen Estados Unidos y Rusia). Un reciente juego de guerra llevado a cabo por el centro de estudios Centre for a New American Security sugiere que ambas partes subestiman el riesgo de escalada. Este riesgo aumenta si una de las partes ataca el territorio continental de la otra o si el conflicto se prolonga.

Incluso una guerra puramente convencional tendría consecuencias devastadoras, tanto para los vencedores como para los vencidos. Un juego de guerra del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, otro think tank estadounidense, descubrió que, en su “escenario base”, las fuerzas taiwanesas, estadounidenses y japonesas cortaban las líneas de suministro de placas al cabo de unos diez días, dejando varadas a unas 30.000 tropas chinas en la isla. Taiwán sobrevivió como entidad autónoma, pero se quedó sin electricidad ni servicios básicos. Estados Unidos y Japón también sufrieron, perdiendo 382 aviones y 43 barcos, incluidos dos portaaviones estadounidenses. China perdió 155 aviones y 138 barcos.

El coste económico también sería enorme. rand estimó en 2016 que una guerra de un año por Taiwán reduciría el PIB de China entre un 25 y un 35% y el de Estados Unidos entre un 5 y un 10%. La consultora Rhodium Group concluyó en 2022 que la interrupción del suministro de semiconductores (Taiwán fabrica el 90% de los chips informáticos más avanzados del mundo) provocaría una escasez mundial de productos electrónicos, lo que causaría un daño “incalculable” a la economía mundial.

Dadas las terribles consecuencias, ¿entrarían realmente en guerra Estados Unidos y China? Los funcionarios chinos afirman que su opción preferida sigue siendo la unificación pacífica, y niegan que exista un calendario para un ataque. China también tiene muchas opciones antes de una invasión total. Entre ellas están la coerción económica, el bloqueo total o parcial y la toma de islas periféricas como Kinmen. China bien podría embarcarse en este tipo de operación de “zona gris” como sustituto o preludio de un ataque más amplio.

Xi tiene grandes incentivos para esperar el momento oportuno, entre otras cosas porque sus fuerzas están creciendo, mientras que el gasto en defensa estadounidense está cerca de su nivel más bajo en 80 años en porcentaje del PIB. Pero también puede sentirse presionado para atacar si Taiwán abandona toda pretensión de reconciliarse alguna vez con el continente y declara formalmente su independencia, o si Estados Unidos despliega tropas en Taiwán. El conflicto de Ucrania, que dura ya un año, es la prueba de que un autócrata irredentista puede cometer terribles errores de cálculo. Zhou Bo, un antiguo oficial de alto rango del pla, señala que, para alcanzar sus objetivos, China no necesita superar el poder mundial de Estados Unidos; sólo necesita una ventaja en el Pacífico occidental.

Muchos estrategas estadounidenses y asiáticos temen que la pérdida de Taiwán sustituya el orden liderado por Estados Unidos en la región por otro liderado por China. Japón y Corea del Sur podrían verse obligados a desarrollar sus propias armas nucleares. En lugar de limitar a China, la primera cadena de islas se convertiría en una plataforma para proyectar su poder más lejos. “Taiwán es el tapón de la botella”, como dice un militar estadounidense.

Estados Unidos se consuela con los fracasos de Rusia en Ucrania, creyendo que han aumentado las dudas de Xi sobre su capacidad para tomar Taiwán. Pero para preservar el precario equilibrio en el estrecho de Taiwán, Estados Unidos debe actuar con exquisita habilidad. Tiene que reforzar las dudas de Xi fortaleciéndose a sí mismo, a sus aliados y a Taiwán, pero no ir tan lejos como para que piense que debe atacar rápido o renunciar a tomar Taiwán para siempre.

