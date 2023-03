“Evistas” agredieron a periodista porque estaba filmando la paliza al presidente de la Brigada Parlamentaria Potosina

Un grupo violento irrumpió en el edificio público expresamente a golpear a Abelardo Colque, que tiene lesiones y ha denunciado el hecho a la Fiscalía.

Inevitablemente, los periodistas aparecen al medio de las peleas entre “evistas” y “arcistas”, las dos facciones claramente identificadas en el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS). Este lunes, la periodista Iris Toro, de radio Kollasuyo, fue agredida físicamente por un violento grupo de personas que, encabezadas por Ada Vargas y Zenobia Huarayo, ingresaron por la fuerza al edificio de la Brigada Parlamentaria Potosina (BPP) con el expreso propósito de golpear al presidente de esa representación, el masista Abelardo Colque.

Toro se encontraba en el lugar cubriendo la reunión pública entre la BPP, representantes de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras y la Corporación Minera de Bolivia. De pronto, el grupo violento irrumpió en las oficinas y, sin más ni más, arremetió contra Colque, al que comenzó a golpear con puños y patadas. Todo eso se puede ver en el video que registró la periodista, pues no se detuvo ni siquiera por el alto grado de tensión, marcado por las amenazas y palabrotas que proferían los agresores.

Eran hombres y mujeres, pero solo los primeros tenían los rostros cubiertos con barbijos. Como las mujeres actuaban a cara descubierta, en los videos se puede reconocer a varias de ellas, particularmente a Ada Vargas, secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Originarias y Campesinas “Bartolina Sisa” de Potosí. Al percatarse de que estaba filmando, un hombre con el rostro cubierto intentó quitarle el celular, pero ella empezó a advertir que “(la transmisión) está en vivo, está en vivo” y eso evitó que el desconocido le quite el equipo. De inmediato, varias mujeres se le acercaron para intimidarle y parar la filmación, pero ella siguió advirtiendo “está en vivo”, así que, pese a que la golpearon y jalaron de los cabellos, no lograron su propósito. Al no conseguir parar la filmación, las mujeres comenzaron a calumniarla, acusándola de haber agredido a una mujer que estaba con bebé y ella se negó, diciendo que nunca había soltado el celular, así que tenía las dos manos ocupadas, filmando.

Luego de que los violentos se retiraron del lugar, Colque salió de donde se había refugiado para ir a presentar denuncia a la Fiscalía. Fue cuando Toro lo entrevistó y él dijo que la paliza pudo ser una represalia por el hecho de que dio una conferencia de prensa relievando los logros del presidente Luis Arce. Dijo que entre sus agresores estaba Vargas, además de Zenobia Huarayo, dirigente de las Bartolinas del Norte de Potosí, y “un tal Nina”. Agregó que toda esa gente es del MAS, pero de la facción que apoya a Evo Morales y se caracteriza por su alto grado de violencia.

La agresión contra la periodista Iris Toro mientras estaba trabajando fue duramente censurada por las organizaciones de prensa. La flamante presidenta de la Asociación de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes, se pronunció a nivel nacional mientras que, regionalmente, lo hicieron la Asociación de Periodistas de Potosí y la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Potosí. Esta última formalizó denuncia ante el Ministerio Público.

Cuerpo golpeado

La Federación Departamental de Mujeres Originarias y Campesinas “Bartolina Sisa” ya demostró que no se mide ante nada en noviembre de 2021, cuando falleció Basilio Titi al atragantarse con un bolo de coca mientras formaba parte de los grupos que se enfrentaban a los manifestantes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

Encabezadas por Vargas, fueron las “Bartolinas” quienes sacaron el cuerpo de Titi del hospital en el que se encontraba y se lo llevaron a su sede. Fotografías de antes de esa extracción mostraban que el cadáver no tenía lesiones. Al día siguiente, en conferencia de prensa, Ada Vargas acusó a Comcipo de haber provocado la muerte de Titi y, como pruebas, mostraron fotografías del cuerpo con moretones. Frente a la evidencia anterior, era obvio que esas lesiones le fueron causadas al cadáver, luego de su extracción del hospital. Ese caso se cerró cuando el Instituto De Investigaciones Forenses (IDIF) determinó que Basilio murió por ahogamiento. Entonces, las “Bartolinas” pidieron la renuncia de los responsables del IDIF.