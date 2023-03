Experto: Cuando un policía incurre en robos como Alberti debe ser juzgado por la justicia civil

“Que yo sepa hay como cincuenta (policías) en la misma situación, con procesos incluso de agresión a periodistas, intento de violación a mujeres, robo de armas que aún siguen en servicio”, remarca.

La Paz.- El experto en temas de seguridad Samuel Montaño considera que los efectivos policiales que incurran en delitos graves o penales, como el capitán del verde olivo Javier Alberti, que es acusado por robo agravado, deben ser juzgados por vía civil y no así por la justicia policial, ya que asegura que los responsables de esa administración no tienen conocimiento sobre temas de derecho penal o civil.

Montaño explica que cuando un policía comete un delito grave, lo primero que se hace en la justicia policial es someterlo a un proceso interno y no penal.

“Lo primero que hacen es un proceso interno y cuando hay este tipo de delitos no puede pasar por un proceso interno no tendrían que ir ni a la justicia de la Policía porque son instancias en la cual no son gente profesional en derecho penal o civil, son personas que ocupan el puesto sin saber del tema, solo están ahí por aplicar cuestiones administrativas o de reglamento del Policía o militar y eso no debería haber, no puede haber un policía que entre con estos procesos, tienen que ir a una justicia civil”, afirma a la ANF.

Sobre el caso de Alberti, agrega que “no es novedad” que se encuentre en libertad pese a sus extensos antecedentes que pesan sobre el uniformado desde narcotráfico, venta de autos robados y el reciente hecho de robo agravado. Además en su contra tiene al menos 18 proceso disciplinarios.

“Novedad no es, porque, así como este efectivo policial, que yo sepa hay como cincuenta (policías) en la misma situación, con procesos incluso de agresión a periodistas intento de violación a mujeres, robo de armas, por droga tanto policías como militares que aún siguen en servicio, novedad no es y si lo han pillado es que ha sido demasiado obvio lo que ha hecho”, remarca el experto.

Montaño dice que no debería sorprender si en unos días, el capitán Alberti, recobre su libertad porque cree que hay “poderes de arriba” que los respaldan.

“Si ya estuvo con varios procesos, detenciones y aún sigue en calle, es porque tiene poderes de arriba que lo respaldan y lo hacen porque también están comprometidos en este tipo de actividades”, alerta.

Por otra parte, asegura que para eliminar la corrupción en la Policía se debe iniciar en las instituciones donde se forma para efectivos, como la Academia policial y además, dice que cada uniformado debe ser evaluado psicológica y espiritual.

Resalta que los actos irregulares inician desde la formación policial, como el hecho de pagar para el ingreso de los postulantes esa institución.

“De raíz se tiene que ver la Academia en la manera de ingresar porque cuando dan exámenes pagan, sobornan y les permiten volver a postular y esto no debería pasar, ahí está la primera falla. También empezar a seleccionar desde una evaluación psicológica – emocional, espiritual (para los policías) porque es una parte fundamental para saber la moral de una persona y constantemente se lo tiene que ir evaluando y a esto se ha opuesto la Policía”, sugiere.

Rememora que años atrás no se pagaba ni para obtener un prospecto para postular a la Policía y que actualmente se cobra de todo y de nada.

“Antes conseguir un prospecto de Policía era gratis, pero ahora un prospecto o postular es un negocio y todos quieren entrar porque dentro de la Policía se tiene un trabajo seguro. La gran mayoría que ingresa saben que van a tener estos privilegios”, afirma.

