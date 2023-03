Hasta 2022, Bolivia generó $us 99,8 millones de intereses por inversión del oro

El ministro Marcelo Montenegro dijo que el BCB “acumuló a la fecha 43 toneladas de oro”. Defendió la aprobación del proyecto de ley para comprar el metal.

POR ERIKA IBÁÑEZ

Fuente: La Razón

De 1997 a noviembre de 2022, Bolivia generó $us 99,8 millones por concepto de intereses por la inversión que realizó con las reservas internacionales de oro, según un cuadro presentado este viernes por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ante el pleno de Diputados.

La autoridad explicó en Diputados los alcances y beneficios que traerá la aprobación del proyecto de Ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales.

Presentó varios cuadros para justificar su exposición y, entre ellos, destacó los intereses ganados hasta el año pasado por la inversión con el oro.

“Hoy actualmente nuestras reservas de oro monetario ganan intereses, entran a lo que se llama el pago neto a factores del extranjero. No es que el oro está ahí acumulado y no gana intereses, sí gana. De ahí vienen ingresos desde el extranjero para el país. Desde que se invierte nuestras reservas internaciones de oro en el extranjero ya se ha generado $us 99,8 millones de dólares de ingreso en términos de intereses para el país. Los ingresos de inversión entre el año 1997 y 2005 solo se acumuló $us 12,4 millones y entre el 2005 y 2022 $us 87,4 millones en ingresos de inversión por reservas de oro”, detalló.

Reservas

Durante su exposición, reveló además que el Banco Central de Bolivia (BCB) acumuló a la fecha 43 toneladas de oro y con la aprobación de la ley, se incrementarán las reservas.

“El BCB acumuló a la fecha 43 toneladas de oro y con la ley 175 las compras han sido muy marginales, no han sido las más eficientes. Esta propuesta de ley le dará la oportunidad de hacer compras competitivas en el mercado interno. Además, con esta ampliación de operaciones, ampliaremos las reservas; se mejorará la capacidad de inversión generando rendimiento e ingresos para el país de manera más eficiente”, explicó.

Exportaciones de oro

Asimismo, informó que, a noviembre de 2022, las exportaciones de oro alcanzaron a 60 toneladas por un valor de $us 2.739 millones.” Esto es mayor de lo que ocurrió en 2021 que eran 50 toneladas”.

El ministro explicó al pleno camaral la importancia de aprobar esta ley para permitir que el BCB pueda fortalecer sus reservas.

Indicó que Bolivia ocupa el quinto lugar en la región en tenencia de oro dentro de las reservas internacionales.

El cuadro presentado por el ministro Montenegro

“Estas operaciones de compra y venta de oro por bancos centrales no son nada del otro mundo, no es una prerrogativa exclusiva para Bolivia. Con estas operaciones buscamos mejorar la liquidez, la seguridad y el rendimiento de nuestras reservas internacionales”, acotó.

Montenegro expuso durante más de una hora sobre el alcance del proyecto de Ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales en la Cámara de Diputados.

El proyecto de ley generó rechazó en algunos sectores mineros; sin embargo, el BCB está socializando la norma para conseguir respaldo.

El objetivo de la ley es autorizar al Banco Central de Bolivia la compra del metal de manera directa a precios competitivos. Además de realizar operaciones financieras con las Reservas Internacionales.

