Integrante de CNCO descubrió que no es el padre biológico de su hija

Zabdiel de Jesús, integrante del grupo reguetonero CNCO publicó un video en su perfil de Instagram, en el que habló sobre la paternidad de la que fuese su hija y que habría tenido con la bailarina italiana Talitha Ghetti.

En medio de sus palabras, el boricua expresó: “Como todo el mundo sabe, yo, hace par de meses atrás hice el anuncio de que soy papá de una baby, pues resulta que hace unos, no sé cuánto tiempo, pero, hace un ratito me enteré que de verdad, yo no soy el papá de la niña, no soy padre pues, no soy papá”.

Por su parte, Zabdiel de Jesús destacó que pese a haberse enterado de esa dura realidad, igual se pudo disfrutar lo que llegó a vivir con la “niña”: “En verdad fue algo que me disfruté muchísimo, mientras lo que duró, como que me lo gocé. Obviamente, estaba con muchas cosas, con muchos pensamientos, pero dentro de toda la loquera, en verdad me lo gocé muchísimo».

El integrante de la banda pop CNCO, agradeció a todas las personas que en su momento lo habían apoyado cuando dio la noticia de su “presunta” hija, y manifestó que igual debe seguir adelante”

Fueron varios los comentarios de apoyo para el artista, luego de que los internautas aseguraran que lo mejor está por venir, que hay que continuar adelante y que Dios lo bendiga, su momento estará por llegar.