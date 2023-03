Le meten nomás y construyen su realidad a su imagen y necesidad

“Si quieres que algo sea verdad, aunque no lo sea, ignora la realidad y así tendrás la verdad que quieres construir”. Pukymon.

Datos para la historia plurinacional.

La ex República de Bolivia, ahora Estado Plurinacional cocalero, es apodado de Bloquivia, porque vive en una anomia permanente con bloqueos y paros cotidianos.

Un país donde no existe seguridad para transitar, tampoco seguridad de tus bienes y tierras para trabajar, para producir e invertir. Con un gobierno cocalero que encontró la “cacha llena” y se dedicó a gastar, que es lo que más le gusta, y cuando se acaban los billetes, sabe endeudarse.

La Bloquivia cocalera ha sido bendecida con insólitos líderes. Surgieron en las alturas andinas y desde allí, formando una Triada Dialéctica, bajaron para rescatar al pueblo del imperialismo y la pobreza: Evo el cocalero y líder del polvo blanco, Lucho que cuenta cuentos económicos y Choquehuanca el que maneja los bucles del espacio-tiempo y desarrolla los metaversos. Todos ellos iluminados y protegidos por el aura del Licenciado matemático y por las armas del Capitán Kingtana. Su consigna: ¡Kawsachun coca, wañuchun q’aras!.

En el Populismo existen algunos despechados, uno de ellos fue el Mallku personaje muy conocido y reputado, y quien tiempo atrás describió en verso a los masistas que el muy bien conocía:

“Para ser masista

Hay que ser corrupto

Pasa pasa y tránsfuga.

Si no pregunten

al Marica que tenemos

de Vicepresidente”.

Respecto a éste último personaje, Felipe Quispe comentó: “En la celda fría y durante años durmiendo juntos, lo conocí como a mi mujer”.

Tengan cuidado, Felipe nos vigila a todos, desde el Arajpacha.

La izquierda en Proceso de cambio, del rojo a la blanca

Los anarquistas, socialistas y comunistas de siglos anteriores, fueron infatigables luchadores por utopías, mientras los de ahora habiendo logrado probar las mieles del poder, “se acostumbraron a la melea” y evolucionaron como consumados estafadores, construyendo y enquistándose en el Estado Plurinacional. Un gajo cocalero del Socialismo Siglo XXI.

Recordemos que durante el Siglo XX la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, fue el patrocinador económico y político de muchos Partidos y líderes de ideología comunista en América Latina y esto durante todos los años de la Guerra Fría. Cuando se derrumba la URSS y luego el comunismo y la guerrilla fracasan, la izquierda latinoamericana se queda sin su financiamiento y entiende que la Revolución socialista ya no descansa en las balas; que es ideológica y se la gana disparando mentiras y usando papeletas electorales. En ese momento llega Chávez con el petróleo y los dólares, se impone el Castrochavismo y para internacionalizarse y acomodarse a esta nueva realidad fundan el Foro de San Pablo, que luego muta al Grupo de Puebla de práctica populista y electorera trucha. Todo un proceso de cambio.

El Grupo de Puebla para su estrategia de toma del poder en Bolivia y debido a su conformación poblacional indígena mestiza, decide ponerle la cara de un indígena a su candidatura y usan la de Evo Morales que además aporta con la coca, para candidato a la Presidencia de Bolivia.

Evo así lo recuerda y comenta:

“Tengo algunos recuerdos de dirigente sindical, después de presidente del Estado Plurinacional, cómo Fidel y Hugo planificaban la liberación de pueblos de América Latina, cómo debatían programas sociales, pero además de eso en la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado realizada en 2004 en Santa Cruz, Chávez me invitó a una reunión. Cuando yo fui a la reunión, Chávez entra, detrás de Chávez entra Lula, detrás de Lula entra Kirchner. A mí me llamó la atención. ¿Qué estaba pasando? Poco a poco, reflexiono y Chávez, con esa gran iniciativa, estaba proyectando a un indígena como presidente. A mí me ha sorprendido eso. Tan visionarios”. Evo.

Pablo Stefanoni, conocido investigador y analista, comentaba:

“La izquierda que ocupa hoy el Palacio Quemado no es la izquierda criolla, partidista y de raíz marxista de antaño; sino un archipiélago de movimientos sociales y sindicales con ritmos, culturales, políticas y objetivos no siempre coincidentes ni fáciles de articular y con fronteras ideológicas más amplias y pragmáticas que conservan referencias nacionalistas revolucionarias, al tiempo que incorporan un componente étnico-cultural casi inexistente en la izquierda clásica”.

La nueva izquierda se divierte fabricando historias y relatos y se posiciona en la conciencia colectiva.

Los masistas permanentemente reescriben la historia y fabrican su verdad a su imagen y necesidad. Mediante los medios y redes sociales difunden esta nueva realidad y la venden difundiendo e imponiendo aquella que más les conviene. Usan y publicitan el relato que es más convincente para cada pueblo, para cada región y para cada ocasión y así manipularlos.

En Bolivia “astutamente”, el Castrochavismo toma el poder usando una figura indígena, adecuada a la realidad nacional y que reemplaza a la figura épica del Che ya devaluada y que ahora solo figura en las poleras de los progres.

El nuevo actor, el Evo, no tiene ideología política, él es un patea pelotas y productor cocalero, que actúa poniendo su cara de indígena y la coca y así darle más sustento racial a su causa cocalera. Ya no existen los rublos de Rusia ni los dólares de Chávez, ahora son bienvenidos los dólares de los Cárteles de la droga, vale decir que izquierdistas y narcotraficantes, se estarían usando y beneficiando mutuamente.

El 2025 vienen las elecciones y Evo y Lucho se maquillan y promueven su imagen.

El 20 de enero del 2020, la Presidente Interina Jeanine Añez promulgó el Decreto Supremo 4134 para “prohibir el culto y difusión de la imagen de altas autoridades, usando recursos públicos”. Esto en rechazo a las prácticas durante el gobierno de Evo Morales, que diariamente mostraba y posicionaba su “paspa uya”, su cara, en museos, edificios, productos, pancartas, letreros, sitios web, etc.

El Candidato Lucho Arce se adelanta, y el 16 de marzo 2023 promulgó el Decreto Supremo 4891 que indica: “Se abroga el Decreto Supremo N° 4134, de 20 de enero de 2020”. Con esta determinación, las distintas reparticiones del Estado podrán colocar el rostro del Presidente Lucho en los distintos productos y actos comunicacionales porque: “Es de él su Decreto y tiene que ser nomas su cara, no la del Evo”.

Un consejo especial de Voltaire, para Lucho, Evo y muchos más: “Señor protégeme de mis amigos, que de mis enemigos me protejo yo”.

Fuente: ovidioroca.wordpress.com