Quiebra de bancos y expectativas negativas

La semana anterior el banco 16° más grande de EE.UU. el Silicon Valley Bank (SVB), entro en quiebra financiera, no olvidemos que este banco tenía como función principal el financiar a empresas emergentes del sector tecnológico (las Startups), en los años 80 surgieron del Silicon Valley, empresas como Apple, Google, Facebook y otros.

Pero el financiar empresas emergentes es considerado como créditos de alto riesgo, sumado a las acciones que este banco adopto, que fue el invertir en bonos del tesoro norteamericano a largo plazo, medida que parecía segura, pero la inflación que se dio a nivel internacional a consecuencia de la guerra Rusia-Ucrania, obligo a EE.UU. y a varios países de Europa, a elevar la tasa de interés (para tratar de frenar la inflación), pero cuando se eleva los intereses el valor de los bonos disminuye, la acción lógica era que el SVB venda sus bonos a menor precio del que compro.

Pero lo que llevo a la quiebra del SVB no fue la pérdida de valor de los bonos adquiridos (y posteriormente vendidos), ni el alto riesgo de financiar a empresas emergentes, ni siquiera el incursionar en criptomonedas, sino la causa principal fue el pánico bancario mejor conocido como corrida bancaria.

Esta corrida bancaria se debió a que el SVB no comunico de forma “correcta” el accionar financiero que ejecuto, por lo que los principales inversionistas retiraron parte de sus ahorros, hasta ahí podría considerar como un efecto “normal”, pero ahí entra en acción los rumores, medias verdades y hasta desinformación planeada, que se dio atreves de los medios de comunicación principalmente las “redes sociales” se expandió el rumor de “malos manejos” y aconsejaron a los ahorristas retirar su dinero depositado, ¡y listo! Se dio la corrida bancaria.

Ahora tenemos que entender que el accionar de todo banco es el captar ahorros del público a una determinada tasa de interés y prestar a una tasa de interés mayor, pero cuando los que ahorran deciden retirar sus ahorros en forma masiva, dejan al banco sin liquidez, lo que obliga al banco buscar efectivo (muchas veces vendiendo sus activos) para poder cumplir con sus ahorristas, esto hace que la gente ya no quiera ahorrar en este banco y este entra en quiebra.

Es este accionar, de los medios de comunicación y de algunos agentes económicos y políticos que se da en todos los países del mundo, crean de manera artificial expectativas negativas en el público, sumado a que la mayoría de la gente no conoce y no tiene por qué conocer la teoría económica financiera, hace que tomen acciones “económicamente irracionales” y que lamentablemente no solo afecta al banco y a sus clientes sino al conjunto del sistema financiero y en algunos casos a la estabilidad de los países.

En este sentido, la ciudadanía mundial debe considerar y analizar muy bien sus acciones y tomar decisiones consultadas y no basarse en lo que algunos medios de comunicación, redes sociales y malos operadores económicos y políticos aconsejen, ya que en la mayoría de los casos, estos persiguen intereses personales o de grupos que no siempre hacen bien a las fianzas personales o de país.

Miguel Angel Marañón Urquidi