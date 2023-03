Roly Mamani, el científico boliviano que aplica su conocimiento para ayudar a la gente

Fuente: Unitel

Usa su ingenio en robótica para ayudar a la gente, construye esperanza y motiva a futuras generaciones. Así se resume el día a día de Roly Mamani, un ‘Boliviano de Oro’ que se dedica a la ciencia y que es reconocido por su labor en pro de los más necesitados.

Desde pequeño quería “mover el mundo” y tenía en claro que iba a estudiar para ayudar a la gente de escasos recursos y tomó el camino de las nuevas tecnologías para reforzar sus pasatiempos y convertirlas en su profesión, según recuerdan sus allegados.

Lo que logró hasta ahora fue mover el mundo de muchos pacientes a través de las prótesis corporales que fabrica en su laboratorio, lugar hasta el que llegan personas necesitadas que salen con una sonrisa.

“Es un inicio desde mi niñez, creo que uno de los factores importantes para involucrarme en esta área fue trabajar esta cualidad e inquietud, eso me ayudó bastante al momento de desarrollar y tener creatividad. Es un plus en la vida que yo agradezco a Dios porque me la dio”, señala este ‘Boliviano de Oro’.