Senasag advierte que Argentina no realiza el control de la gripe aviar en la frontera con Bolivia

Refirió que, luego de haber investigado el motivo, se conoció que los casos de influenza son aislados y no se presentaron en aves destinadas a la comercialización, aunque desde su criterio ese no es motivo para no ejecutar acciones de contingencia en los lugares donde se confirmaron los contagios por laboratorio.

Sin embargo el Senasag no se quedará de brazos cruzados ante esta situación y ha coordinado un cronograma de tareas con autoridades salubristas de municipios fronterizos y sectores avícolas.

“Se va a iniciar en el municipio de Yacuiba y Bermejo, ya nos hemos reunido con técnicos del municipio y la Gobernación, ahorita estamos trabajando en la difusión en las distintas comunidades tanto de Yacuiba, Villa Montes y Bermejo porque mucha gente se dedica a la crianza de aves de traspatio y perciben ingresos por la comercialización, como ser la carne de gallina criolla”, mencionó.

La influenza aviar, también conocida como gripe aviar o enfermedad aviar, es un virus que afecta principalmente a las aves. Se cree que se originó en el asia y se extendió rápidamente por el mundo. Si bien hay varios tipos de virus de la influenza aviar, algunos son más virulentos que otros y están asociados con graves infecciones respiratorias y fallecimientos en humanos.

Las autoridades deben tomar medidas para prevenir la diseminación del virus de la influenza aviar. Estas medidas incluyen el control del comercio internacional de aves y productos relacionados con ellas, así como la vigilancia por parte de los servicios de salud para detectar tempranamente casos sospechosos de infección. Las personas que manejan las aves deben adoptar buenos hábitos posturales para evitar que los gérmenes se propaguen entre ellas, incluido el uso adecuado de equipo protectivo, manipulación cuidadosa y estricta higiene.

Además, es esencial establecer programas eficaces para combatir la propagación del virus a través del control del tráfico aéreo y el comercio internacional.

Finalmente, es importante realizar campañas masivas dirigidas al público general para informar acerca de los peligros potenciales que representa la influenza y animarles a realizar pruebas tempranas si presentan síntomas compatibles con una infección por este virus. Los funcionarios gubernamentales deben cooperar con organizaciones nacionales e internacionales sanitarias en un esfuerzo conjunto para frenar su diseminación a gran escala.