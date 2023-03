Shakira habría dejado mensaje oculto a Gerard Piqué en la canción “TQG”

Medios españoles afirmaron que la colombiana es experta en este tipo de dardos, por lo que habrían asegurado que “saltó líneas rojas” con el exfutbolista

Las redes sociales afirmaron que la artista al final de la canción expresa “F*ck you” en medio de risas.

Sin lugar a duda, una de las colaboraciones que más esperaron los seguidores de Shakira y Karol G fue TQG, con la que cada una expresó lo que tenían guardado en el corazón sobre sus pasadas relaciones con Gerard Piqué y Anuel. Estrenada a comienzos de marzo, las colombianas unieron lo mejor de su talento en esta composición para dejar a todos con ganas de más.

Y es que la canción en la que la colombiana lanzó dardos en contra del exfutbolista, por cuenta de su relación con Clara Chía y del que presuntamente se especuló que el español le habría pedido una segunda oportunidad, se convirtió en número uno en el listado global de Spotify, mismo logro que alcanzó con la Sesión 53 junto a Bizarrap, que se ubica en cuarta posición.

Luego de las declaraciones de Gerard Piqué sobre la responsabilidad que deben tener los padres con sus acciones frente a los hijos y en las que aseguró que no invertiría dinero para mejorar su imagen, medios españoles han asegurado que las personas han pasado por alto un mensaje oculto al final del tema TQG.

Según indicaron los presentadores de Fiesta en el canal Telecinco de España, aseguran que existe una grabación de audio en la que se escucha claramente cómo la colombiana al final dice “F*uck you” que es español sería algo como “Vete a la mierd*”. Esto generó una discusión entre los comunicadores, quienes saltaron a la yugular de la barranquillera haciendo énfasis de que la cantante estaría “cruzando líneas rojas”.

Te puede interesar: “Más Buena, más Dura, más Barbie”: Así inspiran Shakira y Karol G a dos artistas de muñecas

“Hay que fijarse bien, pues no es fácil percibirlo. En un momento dado, Shakira se ríe y dice F*ck you”, expresó Jorge Moreno que forma parte del grupo de presentadores del tradicional teleshow. Sin embargo, Telecinco no es el único medio español que se ha referido a esta situación, ya que Informalia también habría dicho que no se percibe bien, porque la artista se ríe y camufla la palabra.

Adicionalmente, en redes sociales una cuenta de Twitter que hace seguimiento a la colombiana en sus apariciones, así como canciones que comparte, habría confirmado con un corto clip que se alcanza a escuchar el momento en el que la intérprete de Día de enero y Te dejo Madrid lanza el contundente mensaje en contra de Gerard Piqué.

“Cuándo se dieron cuenta de que Shakira le dice a Piqué ‘F*ck you’ al final de la canción de TQG con Karol G. La colombiana es tremenda en enviar mensajes encriptados en sus canciones y todo este tiempo nos ha dado material en sus canciones. Habrá otros mensajes como este?”, escribió la página de Twitter.

Prensa española señala a Shakira de ser antipática

La crítica fue lanzada por el periodista Saúl Ortíz a través de un trino en el que se refirió al comportamiento de la intérprete de ¿Dónde están los ladrones?, y Ciega, sordomuda. Respaldando esta publicación, lo propio hizo el programa Fiesta de Telecinco, que señaló que la cantante se portó mal y hubo tensión en el encuentro con sus seguidores.

“Shakira demostró ayer muy poco tacto con sus fans. Diez horas esperándola en la puerta del estudio de Fallon y ni se dignó a firmarles un mísero autógrafo. Nada que ver con la simpatía y cercanía que mostró en directo. Pura fachada”, precisó Saúl Ortiz, reconocido periodista ibérico.

Lo dicho por el periodista español en sus redes sociales habría sido visto por la artista que compartió en sus redes sociales el emotivo encuentro, para después hacerlos entrar al estudio de grabaciones como invitados especiales. Asimismo, otros portales afirman que la barranquillera se acercó al público en agradecimiento por el apoyo que le brindaron desde el comienzo de su carrera, sobre todo en los últimos meses, en los que ha afrontado su separación.