Ante la falta de dólares en las calles, recurren a RRSS para comprar la divisa

Hay personas que han empezado a volcarse a las redes sociales para intentar adquirir la divisa. Las ofertas se hacen en grupos de compra y venta, donde la moneda se cotiza por encima del tipo de cambio legal.

Fuente: paginasiete.bo

“Compro dólares”, dice una publicación en una página de compras y ventas por internet en Facebook. En los comentarios, algunas personas se burlan y otras responden con números de teléfonos y preguntas como “Tengo, ¿cuánto necesitas?”.

Ante la escasez de dólares en bancos, casas de cambio y librecambistas, hay personas que han empezado a volcarse a las redes sociales para intentar comprar la divisa, aunque sea a un precio mayor al del tipo de cambio oficial.

“Necesito 10.000 ‘verdes’, no me sirve menos”, escribe otra persona en una publicación. Unos comentarios más abajo otra persona le responde: “yo tengo, inbox”.

Una de las personas que realizó una publicación de compra de dólares explicó que necesita la divisa para comprar mercadería de importación.

“Yo traigo cosas de EEUU y de China, y necesito dólares para poder mantener mi negocio, solo necesito 30.000 dólares por el momento, pero en la casa de cambio donde solía comprar ya no tienen nada”, explicó a Página Siete en un chat.

En contacto con dos personas que ofrecían vender dólares en las redes sociales, señalaron que cuentan hasta con 20.000 dólares y que los venden a un cambio de entre 7,10 bolivianos y 7,50 bolivianos, dependiendo de la cantidad.

No hay dólares en la calle

Página Siete realizó un recorrido por varias zonas de la ciudad de La Paz, en las cuales se asientan las casas de cambio y los librecambistas, además realizó consultas en algunas entidades financieras buscando comprar dólares, con resultados negativos.

“Sólo tenemos 1.000 dólares en este momento, quizás más tarde tenga un poco más, pero no le puedo prometer nada”, indicó la encargada de una casa de cambios en Calacoto.

Cerca del centro, en la avenida Arce, los librecambistas indicaron que no cuentan con más de 200 dólares en cortes de 10 y 20 dólares, pero ofrecieron comprar la divisa en siete bolivianos.

En el Obelisco y la plaza San Francisco las casas de cambio no contaban con más de 2.000 dólares y los librecambistas indicaron no contar con la divisa y señalaron que por el momento sólo están comprando.

En estas casas de cambio señalaron, además, que la población también está comprando euros y soles, lo que ha hecho que la cotización de estas monedas suba.

“Ahora las personas están viniendo más a comprar euros y eso ha hecho que suba un poco la cotización, igual compran soles para ir a Desaguadero y comprar dólares allí”, explicó el encargado de una casa de cambio en la avenida Camacho.

De acuerdo con los tipos de cambio oficiales del BCB, el euro se cotiza aproximadamente en 7,50 bolivianos, pero en algunas casas de cambio esta moneda se ofrece hasta en 7,80 u ocho bolivianos. Lo mismo sucede con el sol peruano, que oficialmente se debería convertir a 1,83 bolivianos, pero que en algunos lugares llegó a los 2,25 bolivianos por cada sol.

Sin embargo, las vendedoras de la zona del Obelisco señalaron que los librecambistas sí cuentan con cantidades pequeñas de dólares, pero solo venden a conocidos y un tipo de cambio superior al oficial.

“Están asustados por los arrestos, pero siguen vendiendo poquitos dólares a sus caseros, más caro que en el banco”, dijo una vendedora.

En tres entidades financieras visitadas por este medio los cajeros indicaron que sólo venden dólares a los clientes y en cantidades pequeñas.

Una persona que se encontraba en una de las entidades financieras indicó que intentó realizar un retiro de 1.000 dólares, pero le respondieron que no contaban con esa cantidad y que podían darle 650 dólares, pero en billetes de cinco dólares, algunos de ellos dañados, aunque válidos, opción que la persona rechazó.

“No se pueden retirar ni la plata de las cuentas, me dijeron que me daban en bolivianos los dólares que necesitaba, pero al cambio oficial del banco, así que mejor no, mejor espero”, indicó la clienta.

