Con incremento y bono antigüedad, sueldo de Arce subirá a Bs 28.599

El mandatario comenzó a trabajar en la administración pública en 1987 en el BCB. En 2006 pasó a ser ministro de Estado hasta 2017, en una primera etapa, y retomó en 2019. En 2020 asumió como presidente.

Fuente: Página Siete

Con el incremento salarial y con el bono antigüedad, el salario del presidente Luis Arce subirá a 28.599 bolivianos por mes. Economista considera que alza de sueldos provocará un mayor déficit fiscal y que este beneficio no debería aplicar para el sector público.

“El incremento salarial se ha acordados en un incremento del 3% al haber básico y un 5% al mínimo nacional, por supuesto retroactivo desde el mes de enero”, afirmó el mandatario, el pasado jueves en mensaje a la prensa, junto a ejecutivos de la Central Obrera Boliviana (COB).

El 1 de mayo, como es costumbre, se espera que mediante decreto el gobernante oficialice este anuncio acordado con la COB.

Arce tiene actualmente una remuneración mensual de 24.327 bolivianos, con el incremento al haber básico del 3% subirá a 25.056. El mandatario es funcionario público desde hace más de 30 años.

El artículo 60 del Decreto Supremo 21060 establece los porcentajes del bono antigüedad.

“Substitución de toda otra forma porcentual de aplicación del bono de antigüedad, se establece la siguiente escala única aplicable a todos los sectores laborales”, reza el apartado mencionado.

La norma indica que, en su cuadro de porcentajes, que desde los “25 (años) o más” se calcula sobre el 50%.

La previsión se hace sobre el 50% del total de tres salarios mínimos nacionales. Con el incremento anunciado, el mínimo nacional subirá a 2.362 bolivianos. El 50% del monto señalado, multiplicado por tres, es de 3.543. La sumatoria total es una remuneración mensual de 28.599 bolivianos para Arce.

El analista político Rolando Schrupp manifestó que para Arce cualquier salario que pueda ganar el elevado, “por su mala administración a cargo del Estado”. Señaló que si el país estaría bien administrado, el monto salarial de los altos cargo del Ejecutivo no serían observados.

“Cualquier salario que gane Arce es alto, porque no hay resultados de sus trabajo, está llevando al país a un desastre económico. La clase política no cuesta caro, para los que trabajamos, es más el costo que el beneficio que se recibe de los políticos en cargos del Gobierno. Si el país estuviera en las mejores condiciones no importará cuánto gana el presidente”, expresó.

Schrupp dijo que este anuncio de incremento salarial responde a la manera prebendal en como el Movimiento al Socialismo (MAS) se acostumbró a manejar los recursos del Estado. Agregó que este incremento salarial es “para compara conciencias” y con miras a las elecciones del 2025.

El presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, manifestó que no debería aplicarse el incremento salarial para el sector público, puesto que ya tiene buenos salarios y aparte reciben muchos beneficios. Agregó que habrá un incremento del déficit fiscal del gasto público, porque de muchos funcionarios, como el caso de Arce, que tiene más de 20 años de antigüedad sus sueldo incrementarán considerablemente.

“Si para el mes de marzo los del Gobierno ya tuvieron problemas para pagar salarios, con el incremento habrá un mayor déficit. Estamos el números rojos, no debería haber incremento para el sector público. Los sueldos del Presidente y de las altas esferas del Gobierno debería disminuir, son salarios muy altos los que ganan en la función pública, por eso quieren entrar a la función pública. Ellos ganan muy bien y tienen muchos beneficios, mientras el país está en desaceleración económica”, sostuvo.

Akamine recordó que cuando le tocó trabajar en el sector público, un chofer tenía un muy buen salario, y solo se le pagaba por esperar y trasladar a una autoridad. Añadió que el Gobierno tiene muchos funcionarios y varios de ellos están cómodos y su labor no es efectiva.

Página Siete se contacto el Viceministerio de Comunicación, que depende del Ministerio de la Presidencia, para que se nos pueda contactar con alguna autoridad para hablar de este temas. Sin embargo, hasta el cierre de edición de esta nota no hubo éxito en la respuesta.

Carrera

Según documentación publicada en el Ministerio de Economía, el actual presidente Luis Arce comenzó a trabajar en la administración pública en 1987 como funcionario del Banco Central de Bolivia (BCB).

En el BCB laboró hasta el 2006 en cargos jerárquicos y durante los gobiernos de los denominados presidentes “neoliberales”: Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer Suárez, Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé.

A partir del 2006 fue ministro de Haciendas, durante la gestión de Evo Morales. Esa cartera de Estado cambio de nombre en 2009 a Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Arce se desempeñó en ese cargo hasta el 24 de junio del 2017, cuando renunció por motivos de salud.

Retornó como ministro de Economía y Finanzas Públicas de enero del 2019 hasta octubre del 2019. Desde noviembre 2020 a la fecha funge como presidente del Estado, tras ganar las elecciones generales del 18 de octubre de esa gestión.