El Serecí Cochabamba alcanzó a más de nueve mil registros de nacimientos

Fuente: ABI

El Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Cochabamba, que depende del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre enero y marzo de 2023 registró a 9.035 partidas de nacimiento de niños de 0 a 12 años de edad y a ocho adolescentes de 12 a 18 años, informó la directora departamental, Miriam Enríquez.

Una de las principales actividades que desempeñó el Serecí Cochabamba para lograr la llegada de los servicios a los recién nacidos fue el desplazamiento de oficiales de registro civil a los centros hospitalarios como el Materno Infantil Germán Urquidi y el Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud (CNS), señala un reporte institucional.

También se llegó al Hospital México del municipio de Sacaba, Hospital Manuel Ascencio Villarroel en el municipio de Punata y el Hospital Benigno Sánchez del municipio de Quillacollo, para que las madres y padres de familia puedan registrar a sus hijos desde que nacen.

Mes de abril

Para el 12 de abril, el día dedicado a las niñas y niños bolivianos, el Serecí Cochabamba realizó un trabajo conjunto con los servidores públicos y los oficiales de registro civil. Se procedió al registro de la partida de nacimiento de manera gratuita, así como la emisión de certificados duplicados a Bs 33.

En este trabajo de servicio registral, el Serecí Cochabamba se encontró con el caso de una niña de siete años, que tenía algunos errores en el certificado de nacida viva, motivo por el cual no fue registrada durante todo este periodo; pero el centro médico subsanó el error. Según su progenitor, por ese motivo la niña no fue inscrita en ninguna unidad educativa, ya que no tenía el certificado de nacimiento.

Desde ahora la niña ya cuenta con un certificado de nacimiento y podrá estudiar de manera regular en cualquier unidad educativa y tener una identificación; su padre, de nombre David, entre sollozos agradeció el trabajo del Serecí.

El Serecí Cochabamba reafirma su compromiso de seguir día construyendo una cultura registral que busca garantizar el derecho a la identidad como un derecho primigenio, articulador de otros derechos.

Rdc/Mac