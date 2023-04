Mientras más conocimientos tienes del cambio climático menos ansiedad y preocupación se tiene

Mientras más conocimiento tienes del cambio climático menos ansiedad y preocupación se tiene es la conclusión del excelente estudio de Zacher y colaboradores que resumo,edito y traduzco abajo para facilitar su lectura, comprensión y difusión.

Esto muestra que no hay que hacer tanto caso a los incansables alarmistas (con otras agendas ocultas por debajo) como aquellos que gritan “nos quedan 5 años,o 14 años para hacer algo sobre el cambio climático, para prevenir una catástrofe ambiental (por cierto la ONU y demás asociaciones decían en los 90’s que nos quedaban 5 años para sufrir calamitosas catástrofes ambientales. Como acertadamente señala el conocido geólogo australiano, Ian Plimer:

“La cuestión de si el planeta se está calentando o no depende completamente de cuándo desea comenzar a medir. Si quiere medir desde la época de Jesús, entonces hemos tenido un enfriamiento de unos 5 °C”.

El conocimiento ambiental está inversamente asociado con la ansiedad por el cambio climático

Zacher, H., Rudolph, C.W. . Climatic Change 176, 32 (2023). https://doi.org/10.1007/s10584-023-03518-z

Resumen

Este estudio prueba las hipótesis de que el conocimiento ambiental general y el conocimiento específico del clima están inversamente relacionados con la ansiedad por el cambio climático, de modo que las personas que saben más sobre el medio ambiente en general, y sobre el clima en particular, están menos ansiosas por cambio climático. Se recopilaron datos con intervalo de tiempo de N = 2,066 personas en Alemania. Los resultados mostraron que, incluso después de controlar las características demográficas, las características de personalidad y las actitudes ambientales, el conocimiento ambiental general y el conocimiento específico del clima se relacionaron negativamente con la ansiedad por el cambio climático (ambos B = -.09, p < .001).

Se cita al matemático y filósofo británico Bertrand Russell (1872-1970): “El grado de las emociones de uno varía inversamente con el conocimiento de los hechos, cuanto menos sabes, más caliente te pones”. De acuerdo con esta idea, informamos los resultados de un estudio que probó las hipótesis de que el conocimiento ambiental general y el conocimiento específico del clima están negativamente relacionados con la ansiedad por el cambio climático. La justificación para investigar estas relaciones es que la ansiedad por el cambio climático puede reducirse mediante intervenciones que mejoren el conocimiento ambiental. El conocimiento ambiental se refiere al conjunto de hechos adquiridos y experiencia aprendida en el dominio ambiental (incluido el clima). La ansiedad por el cambio climático involucra las respuestas emocionales negativas autoinformadas de las personas asociadas con su conciencia sobre el cambio climático . En consecuencia, la medida utilizada en este estudio evalúa respuestas como la preocupación y la angustia, la reducción del bienestar, así como la concentración y las dificultades para dormir debido a los pensamientos de las personas sobre el cambio climático . En comparación con formas más constructivas de preocuparse por el calentamiento global que resultan en respuestas adaptativas , parece deseable reducir la ansiedad por el cambio climático porque se ha demostrado que tiene consecuencias perjudiciales para la salud y el bienestar general de las personas , incluidos niveles más altos de depresión, ansiedad y angustia .

La teoría psicológica sugiere que la falta de conocimiento sobre un tema conduce a mayores sentimientos de incertidumbre que, a su vez, pueden resultar en ansiedad asociada con el tema, mientras que es probable que un mayor conocimiento disponible sobre un tema reduzca las experiencias de incertidumbre y ansiedad asociadas al tema. De hecho, los estudios empíricos realizados sobre diversos temas (p. ej., envejecimiento, relaciones interpersonales e intergrupales, finanzas, emprendimiento) sugieren que el conocimiento sobre un tema se relaciona negativamente con la incertidumbre y la ansiedad . Por ejemplo, un metanálisis mostró que el conocimiento sobre las emociones propias y ajenas está inversamente relacionado con la ansiedad social .

Varios predictores motivacionales del comportamiento proambiental, como la conciencia ambiental, las actitudes, los valores y la identidad, están positivamente relacionados con la ansiedad por el cambio climático . Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna investigación sobre la asociación entre el conocimiento ambiental y la ansiedad por el cambio climático . Una excepción es un estudio de caso cualitativo sobre el conocimiento ambiental y diversas emociones experimentadas por activistas (p. ej., miedo, esperanza). La evidencia descriptiva presentada en este estudio sugiere que pueden ser posibles relaciones tanto positivas como negativas: “Los manifestantes de primera línea estaban realmente preocupados por el cambio climático… A menudo eran los que más sabían sobre el cambio climático…” . En contraste, los investigadores también observaron que “En términos de conocimiento cognitivo, un número sorprendente de nuestros huelguistas no estaban muy conscientes del cambio climático; algunos incluso afirmaron que no tenían conocimiento y simplemente golpeaban para impresionar a otros (como una pareja romántica) o para hacer compañía a un amigo” . Otro estudio mostró que el conocimiento sobre las causas del cambio climático y sus posibles consecuencias para la salud predijo positivamente los juicios de riesgo cognitivos y afectivos . Sin embargo, las medidas de juicio de riesgo utilizadas en este estudio difieren de la construcción más personal y emocional de la ansiedad por el cambio climático, ya que se pidió a los participantes que estimaran la probabilidad y sus preocupaciones sobre las graves consecuencias negativas del cambio climático en tres países específicos ( es decir, Suecia, los Países Bajos, Bangladesh) para tres horizontes de tiempo diferentes (es decir, 5, 50, 100 años).

En resumen, basándonos en la teoría psicológica y la investigación sobre las asociaciones entre el conocimiento, la incertidumbre y la ansiedad, planteamos la hipótesis de que las personas con un mayor conocimiento ambiental general y conocimiento específico del clima generalmente experimentan menos ansiedad por el cambio climático. En contraste, las personas con menos conocimiento ambiental general y conocimiento específico del clima deberían tener más probabilidades de experimentar una mayor ansiedad por el cambio climático.

Hipótesis 1: El conocimiento ambiental general está inversamente asociado con la ansiedad por el cambio climático.

Hipótesis 2: El conocimiento específico del clima está inversamente relacionado con la ansiedad por el cambio climático.

Los resultados de este estudio se suman al creciente cuerpo de evidencia de que un mayor conocimiento específico del dominio está asociado con una menor ansiedad asociada al dominio. También contribuyen a la literatura emergente sobre el constructo de ansiedad por el cambio climático, que hasta ahora se ha centrado en la demografía, las actitudes y las características de personalidad como predictores y ha descuidado el papel del conocimiento ambiental . En términos de implicaciones prácticas, el hallazgo principal de que el conocimiento ambiental está negativamente relacionado con la ansiedad por el cambio climático sugiere que los esfuerzos para mejorar el conocimiento ambiental, por ejemplo a través de intervenciones educativas y de capacitación, pueden ayudar a reducir dicha ansiedad. Esto parece importante dados los vínculos demostrados entre la ansiedad por el cambio climático y formas más generales de mala salud mental, incluidas la ansiedad generalizada, la depresión y la angustia . Estas intervenciones podrían estar dirigidas especialmente a personas más jóvenes y personas con mayor conciencia y actitudes ambientales (por ejemplo, científicos del clima), que corren el riesgo de experimentar una mayor ansiedad por el cambio climático .

Sin embargo, de acuerdo con investigaciones anteriores , el nivel promedio de ansiedad por el cambio climático en nuestra muestra ya era bastante bajo y, por lo tanto, es posible que no sea posible reducirlo mucho más mediante intervenciones. También podría cuestionarse si la ansiedad por el cambio climático tiene solo (y siempre) consecuencias negativas o, en determinadas circunstancias, incluso puede conducir a resultados positivos. Por ejemplo, investigaciones recientes han sugerido que participar en acciones colectivas para abordar el cambio climático puede amortiguar el efecto de la ansiedad por el cambio climático en los síntomas depresivos . Además, la medida utilizada en nuestro estudio se basa en una definición de ansiedad por el cambio climático como “una respuesta ‘ansiosa’ clínicamente más significativa” . La investigación futura también debería centrarse en los resultados potencialmente beneficiosos de formas más adaptativas de ansiedad por el cambio climático, como la ansiedad práctica o la preocupación racional . En comparación con las formas clínicas de ansiedad por el cambio climático, estas formas más adaptativas pueden canalizarse constructivamente en respuestas productivas, como una mayor búsqueda de información y un comportamiento proambiental .

Ronald Palacios Castrillo, M.D.,PhD.