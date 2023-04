Oficial. Partido entre Palmaflor y Always Ready fue suspendido

El partido entre Palmaflor y Always Ready que debió disputarse desde las 15:00 en el estadio Bicentenario, de Villa Tunari, fue postergado sin fecha, debido a que el Millonario no pudo llegar al trópico cochabambino.

El equipo de Always Ready no pudo abordar el vuelo chárter que los llevaría desde El Alto hasta el aeropuerto de Chimoré, para después trasladarse a Villa Tunari, debido a que no recibieron la autorización de aterrizaje.

Pese a las gestiones que hizo la dirigencia del Millonario, no se tuvo dicha autorización, motivo por el que solicitó la reprogramación del encuentro.

Quienes sí llegaron hasta el estadio Bicentenario fueron los árbitros y el personal para la transmisión del partido.