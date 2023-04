Este estudio completísimo de Nushida y colegas es una gran ilustración de lo que pueden causar las vacunas mRNA de Pfizer

Dado los datos histopatológicos reportados ad extensum recientemente por el Prof. Burkhardt (https://rumble.com/v290q9s-histopathological-reevaluation-serious-adverse-events-and-deaths-following-.html) donde se demuestra el gran daño de vasculitis de pequeños, medianos y grandes vasos, pienso que este caso es un muy buen ejemplo de una vasculitis generalizada como reacción a la proteína espiga codificada por el mRNA de la vacuna que se integró en células del cuerpo incluyendo las células endoteliales que forman parte de los vasos sanguíneos. La respuesta inmunológica agresiva contra la proteína de la espiga expuesta en las diferentes células del cuerpo, entre ellas, las células endoteliales, causan la vasculitis con inflamación severa e insuficiencia de órganos como corazón , pulmones, riñones y cerebro entre otros; y finalmente la muerte de las personas. En la actualidad no sabemos realmente la frecuencia e incidencia de casos mortales por las vacunas basadas en mRNA. La vacuna basada en mRNA no es una vacuna en si como las que tradicionalmente conocemos, las “vacunas” mRNA son en realidad una forma de terápia genética!

Un caso de inflamación multiorgánica fatal después de la vacunación Pfizer mRNA contra COVID-19

Nushida,et.,al.,Legal Medicine. Volume 63, July 2023, 102244.https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2023.102244

Resumen

Una niña japonesa de 14 años murió inesperadamente 2 días después de recibir la tercera dosis de la vacuna COVID-19 de mRNA BNT1262b2(Pfizer). Los hallazgos de la autópsia mostraron edema congestivo de los pulmones, infiltración de linfocitos T y macrófagos en los pulmones, pericardio y miocardio de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, hígado, riñones, estómago, duodeno, vejiga y diafragma. Dado que no había una exposición anterior a una infección, alergia o toxicidad por fármacos, el paciente fue diagnosticado con neumonía, miopericarditis, hepatitis, nefritis, gastroenteritis, cistitis y miositis, postvacunal. Aunque ningún tipo de inflamación es fatal por sí mismo, se informa que la arritmia es la causa más común de muerte en pacientes con miopericarditis auricular. En el presente caso, se asumió que la arritmia de origen auricular fue la causa de la insuficiencia cardíaca y la muerte. En las muertes súbitas posteriores a la vacunación, son indispensables la búsqueda sistémica agresiva de autópsia y el examen histológico que implica una disección extensa del corazón, incluida la aurícula.

Introducción

Las vacunas contra la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) están disponibles en todo el mundo. Desde su introducción, se han informado muertes posteriores a la vacunación y su asociación con la vacuna ha sido examinada forensemente [1], [2]. Se han notificado cada vez más miocarditis y pericarditis posteriores a la vacunación, y se informó que los adolescentes varones tienen una mayor incidencia de pericarditis con un buen pronóstico, mientras que los pacientes de mediana edad y mayores tienen más probabilidades de tener miocarditis grave. En este estudio, informamos un caso de autopsia de una niña de 14 años que murió inesperadamente 2 días después de recibir la tercera dosis de la vacuna COVID-19 de mRNA BNT1262b2 de Pfizer.

Reporte de caso

Una niña japonesa de 14 años recibió una tercera dosis de la vacuna BNT1262b2 mRNA COVID-19/Pfizer (Comirnaty®) el 10 de agosto de 2022. A pesar de su historial de desregulación ortostática, era sana por naturaleza y activa en la escuela secundaria y en equipo de atletismo El día después de la vacunación, desarrolló fiebre de 37,9 °C, que se resolvió esa misma noche. Su hermana, que había dormido con ella esa noche, informó que se despertó brevemente porque tenía dificultad para respirar, habló con su hermana y se acostó poco después. A la mañana siguiente, su madre notó que no respiraba y tenía un aspecto pálido, por lo que llamó inmediatamente a una ambulancia. El paciente estaba en paro cardiopulmonar cuando el equipo de la ambulancia llegó a su casa y los intentos de administrar soporte vital avanzado no tuvieron éxito. Murió 45 h después de la tercera vacunación. Después de la primera dosis de vacuna el 12 de septiembre de 2021, presenta dolor en el brazo sin fiebre. El día después de la segunda dosis, el 3 de octubre de 2021, faltó a la escuela porque tenía fiebre de menos de 38 °C. Las tres vacunas fueron hechas por Pfizer. Se realizó una autopsia al día siguiente para evaluar la causa de la muerte súbita.

2.1. Hallazgos de la autopsia

El paciente fallecido medía 154 cm de altura y pesaba 43 kg. El organismo de la paciente presentaba un desarrollo y nutrición normales en relación a su edad. No se observaron lesiones superficiales, salvo marcas de inyección por tratamiento médico de urgencia. No se observó hemorrágia petequial en la conjuntiva. Su corazón pesaba 192 g (peso normal, 241,92 ± 42,88 g) [3] y contenía sangre líquida de color rojo oscuro (21 g en el lado izquierdo y 110 g en el lado derecho). El corazón no mostró degeneración ni cicatrización en la superficie macroscópicamente superficial o en las secciones transversales. El pulmón izquierdo pesó 424 g (peso normal, 349,78 ± 143,69 g) [3], mientras que el pulmón derecho pesó 471 g (peso normal, 396,28 ± 190,63 g) [3]. En la sección transversal, ambos pulmones mostraban edema y congestión pulmonar severos.

Una prueba de cuantificación de antígeno COVID-19 realizada con un hisopo nasofaríngeo tomado antes de la autopsia arrojó resultados negativos. El suero recolectado en la autopsia resultó negativo para adenovirus, citomegalovirus, virus de la influenza (A, B), virus respiratorio sincitial, virus de Epstein-Barr, enterovirus (70, 71), parvovirus y virus de la inmunodeficiencia humana. Las pruebas cuantitativas para el antígeno COVID-19 utilizando hisopos nasofaríngeos arrojaron resultados negativos. Los resultados de las pruebas de PCR realizadas para COVID-19 utilizando hisopos de pulmón, corazón, hígado, riñón, estómago, duodeno, diafragma y cerebro después de la fijación con formalina también fueron negativos. Se analizó la sangre en la autopsia para determinar la toxicidad del fármaco mediante LC-MS/MS, y los resultados fueron negativos.

2.2. Hallazgos histológicos

Los órganos de la autopsia se examinaron histológicamente, centrándose particularmente en el corazón resecado, las paredes anterior y posterior de las aurículas y los ventrículos izquierdo y derecho, el tabique interauricular, el tabique ventricular, el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Las muestras de tejido se fijaron en formalina tamponada con fosfato y se incluyeron en parafina. A continuación, se tiñeron secciones de parafina de 5 µm de espesor con hematoxilina y eosina. Se observaron infiltrados celulares de linfocitos, incluidos eosinófilos, en los pulmones, pericardio de ambas aurículas y miocardio adyacente, hígado, riñones, estómago, duodeno y diafragma (fig. 1), y también se observó una leve infiltración celular en el pericardio del lado derecho del ventrículo.

El cerebro mostró congestión. En el hipocampo se observó un ligero infiltrado linfocitario. La inmunotinción con un anticuerpo anti-CD3 (Dako 1:200) (Fig. 1) y un anticuerpo anti-CD68 (Dako 1:200) (Fig. 1) reveló que la mayoría de las células infiltrantes eran células T y macrófagos.

Figura 1. Histopatología del corazón (aurícula izquierda), pulmón, hígado, riñón, diafragma, estómago, duodeno y vejiga. Todas las imágenes tienen un aumento de × 200. HE: tinción con hematoxilina y eosina que muestra infiltración linfocitaria. CD3: tinción inmunohistoquímica para CD3 que muestra células inflamatorias, incluidas las células T positivas para CD3. CD68: la tinción inmunohistoquímica para CD68 muestra que las células infiltrantes incluyen macrófagos.

2.3. Análisis bioquímico

Los estudios de laboratorio revelaron anticuerpos contra el SARS-CoV-2 elevados (43600 U/mL, normal menos de 0,80), IL-6 elevados (226 pg/mL, normal ≦4,0), proteína C reactiva ligeramente elevada (0,910 mg/mL). IgE (30,8 UI/mL, normal ≦170) y C3 (126 mg/dL, normal 86-160) estaban dentro del rango normal. El análisis bioquímico fue realizado por SRL, Inc. (Tokio, Japón).

2.4. Diagnóstico

Se fundamentó el diagnóstico de inflamación multiorgánica relacionada con la vacuna en función de la ausencia de infección bacteriana o viral, la falta de antecedentes médicos que sugirieran una enfermedad autoinmune, la ausencia de una reacción alérgica y la ausencia de exposición al fármaco aparte de la vacuna. La miopericarditis es una forma de inflamación de múltiples órganos. Aunque la neumonía está involucrada, la neumonía sola rara vez es una causa de muerte súbita, y la presencia de macrófagos cargados de eritrocitos, así como el edema congestivo de los pulmones en la histología, sugirieron signos de insuficiencia cardíaca del día anterior. Aunque la extensión de la inflamación fue relativamente estrecha, la presencia de focos centrados en las aurículas y la disnea son los hallazgos que hacen sospechar insuficiencia cardíaca varias horas antes de la muerte. Esto llevó al diagnóstico de que la causa de la muerte fue la miopericarditis relacionada con la vacuna, que provocó arritmias graves e insuficiencia cardíaca progresiva.

Discusión

3.1. Muerte después de la vacunación COVID-19:

El desarrollo de vacunas y su aplicación generalizada son elementos clave en la lucha contra la pandemia de COVID-19. La vacuna COVID-19 ahora se usa en todo el mundo y ha contribuido a la contención de la pandemia. Sin embargo, los eventos adversos causados ​​por las vacunas han sido un problema. Se realizó un examen forense para la evaluación de la asociación entre la vacunación y la muerte en los casos de muertes posteriores a la vacunación [1], [2], [4]. La anafilaxia, la trombocitopenia inmunotrombótica inducida por la vacuna, la miocarditis y la pericarditis se han enumerado como sospechadas de asociación con la vacunación y la muerte relacionada con la vacunación [2], [4]. Murata et al. también informaron cuatro casos de muerte después de la vacunación, en los que los únicos hallazgos de autopsia fueron congestión de órganos sin evidencia de miocarditis. El análisis de RNA de la sangre mostró que la desgranulación de neutrófilos y la señalización de citoquinas estaban reguladas al alza en el grupo de control, lo que los llevó a concluir que las muertes se debieron a la tormenta de citoquinas [5].

3.2. Miocarditis y pericarditis después de la vacunación COVID-19

Los informes de miocarditis y pericarditis después de la vacunación mRNA contra la COVID-19 han aumentado desde el informe de Albert et al. [6]. La frecuencia de aparición de miocarditis y pericarditis se informó en una encuesta militar de EE. UU. que incluyó 23 casos de miocarditis/2 800 000 personas con una edad media de 25 años, todos varones, y ninguna muerte [7]. Un total de 40 hospitales de EE. UU. informaron 20 casos/2 000 287 con miocarditis y 37 casos/2 000 287 con pericarditis; ambos grupos mostraron predilección por los hombres, una edad media de aparición de miocarditis de 36 años y pericarditis de 59 años, y ninguna muerte en ninguno de los grupos [8]. El estudio de cohorte nórdico informó que se produjo miocarditis en 1.077/23.122.522 pacientes y pericarditis en 1.149/23.122.522 pacientes; ambos fueron más comunes en hombres jóvenes de 16 a 24 años y ocurrieron con mayor frecuencia después de la segunda vacunación [9]. Por lo tanto, la miocarditis y la pericarditis postvacunación tuvieron tasas de incidencia de 0,0008 a 0,0047 % y 0,0019 a 0,0050 %, respectivamente.

A partir de septiembre de 2022, el número de vacunas administradas contra el COVID-19 en Japón fué de aproximadamente 103 millones para la segunda dosis y 82 millones para la tercera dosis [10]. Según el informe anterior, se produjeron al menos 800 casos de miocarditis y aproximadamente 1500 casos de pericarditis después de la vacunación en Japón. Dado que se informa que la incidencia de miocarditis y pericarditis es mayor con la segunda dosis de la vacuna que con la primera [11], es probable que la tercera dosis de la vacuna aumente aún más la frecuencia de aparición de la enfermedad.

El mecanismo por el cual la vacuna COVID-19 causa miocarditis y pericarditis no está claro; sin embargo, se han propuesto varias hipótesis. La vacuna de mRNA produce modificaciones en el nucleósido para reducir su antigenicidad. En algunos individuos, mRNA codifica a la proteína viral espiga y se ha documentado que el mRNA de la vacuna Pfizer se integra en varias células del organismo donde traduce la expresión anómala de la espiga viral sea en el citoplasma o en la membrana celular y por lo tanto, se reconoce como un antígeno, lo que da como resultado la activación de las cascadas inflamatorias y las vías inmunitarias; en tales casos, la miocarditis se produce como parte de una respuesta inmunológica/ inflamatoria sistémica [12], [13]. Algunos investigadores también han planteado la hipótesis de que, en algunos pacientes, la proteína espiga del virus COVID-19 y una proteína desconocida en el miocardio son imitaciones moleculares y que la vacuna provoca anticuerpos que dañan el miocardio [14], [15]. Otros han planteado la hipótesis de que el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 de los miocitos se une a la glicoproteína de las vacunas de mRNA y provoca hipersensibilidad a los miocitos [16].

Se han informado muchas características histológicas de la miocarditis después de la vacunación contra el COVID-19, como la infiltración de células inflamatorias, que en su mayoría incluyen células T y macrófagos, mezcladas con la presencia de eosinófilos [2], [16], [17], [18] , [19], [20], [21]. También se ha observado infiltración de neutrófilos [17], [19], aparición de mastocitos [2], necrosis de miocitos [18] y coexistencia de bandas de contracción [17], [19]. Estos hallazgos son consistentes con nuestros hallazgos de infiltrados celulares dominados por células T y macrófagos mezclados con células eosinofílicas, pero no son característicos de la miocarditis posterior a la vacunación. Se dice que las células eosinofílicas aparecen en la miocarditis después de reacciones de hipersensibilidad a fármacos u otras sustancias [22], y otras características histológicas también están influenciadas por enfermedades cardíacas como la isquemia miocárdica y la insuficiencia de la válvula mitral antes de la vacunación, así como el curso de la enfermedad que conduce a muerte [2], [21]. En el presente caso, el paciente mostró un infiltrado de células inflamatorias similar en el miopericardio, así como en los pulmones, el hígado, los riñones, el estómago, el duodeno, el diafragma y el cerebro, lo que indica una inflamación sistémica. Los informes de desgranulación de neutrófilos y regulación positiva de la señalización de citoquinas en las secuencias de RNA de muertes posteriores a la vacunación también han sugerido que la regulación positiva de citoquinas posterior a la vacunación desencadena inflamación sistémica [3]. Esto es consistente con el aumento de linfocitos debido a la desgranulación de neutrófilos y un aumento de citocinas. Estos factores también pueden explicar la fiebre, el malestar general y las artralgias, que son reacciones adversas comunes después de la vacunación.

3.3. Muerte por miocarditis auricular y pericarditis

En nuestro caso, la inflamación del corazón se encontró principalmente en las aurículas bilaterales. Las muertes debidas a miopericarditis a menudo son causadas por insuficiencia cardíaca como resultado de un daño extenso en el miocardio, incluidos los ventrículos [20]. En el pasado, se informaron tres muertes debidas a miocarditis solo en las aurículas, todas las cuales se consideraron muertes debidas a arritmias causadas por la extensión de la inflamación al sistema de conducción estimulante, lo que resultó en insuficiencia cardíaca [17], [23], [24]. En una autopsia de rutina, las aurículas rara vez se extirpan para el exámen histológico del corazón y, a menudo, sólo se examinan los ventrículos. Sin embargo, al investigar la causa de muerte en casos de muerte súbita, como el presente caso, se ha señalado que si no hay cambios macroscópicos, el examen histológico de los ventrículos por sí solo puede aumentar el riesgo de pasar por alto lesiones confinadas a las aurículas. [19], [23], [24]. El examen histológico completo del corazón, incluidas las aurículas, es importante en ausencia de una causa macroscópica obvia de muerte en la autopsia.

Ronald Palacios Castrillo