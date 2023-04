Victoria, la niña de ascendencia boliviana que fue Anna en Frozen II y ahora triunfa con Mario Bros

Es actriz de doblaje desde los 4 años y ya ha sido llamada para varios proyectos cinematográficos importantes. Conozca más sobre esta joven estrella.

Fuente: Unitel

La joven actriz de doblaje Victoria Céspedes Legarreta ha participado en más de 50 producciones cinematográficas y televisivas a pesar de tener solo 11 años de edad. Con ascendencia boliviana, Victoria es hija del paceño Hugo Céspedes Domínguez y de Andrea Legarreta, quienes han apoyado a su hija en su carrera como actriz.

Unitel conversó con Victoria en una entrevista en TikTok Live para conocer más sobre ella y cómo ha iniciado una prometedora carrera en el mundo del doblaje que ya la ha llevado a ser parte de dos superproducciones cinematográficas: Frozen II y el más reciente estreno de taquilla Súper Mario Bros.

Victoria cuenta que cuando fue a audicionar para la prueba de doblaje no sabía que se trataba de la película del popular personaje de Nintendo, y que se enteró el día de la grabación: “Cuando grabé la película me dijeron que era para Súper Mario la película y me puse súper feliz”, relata.

El personaje doblado por Victoria es el de Lumalee, una estrella azul que realiza comentarios existencialistas y pesimistas, que fueron tomados con mucho humor por la audiencia y terminaron por convertir su aparición en memes que se hicieron virales en varias redes sociales.

Pero es su participación en Frozen II, donde tuvo un papel mucho más largo, lo que hace sentir más orgullosa a Victoria ya que dobló la voz de Anna, una de las protagonistas, cuando era niña.

“Todos los personajes que he interpretado me han dejado una enseñanza, pero creo que me quedo con el que hice en Frozen II, porque cuando tenía cuatro años lo veía siempre, entonces cuando me dijeron que sería Ana de mi película favorita me emocioné un montón”, cuenta Victoria.

Además de estas dos producciones, esta joven actriz ha participado de otros proyectos como Lightyear, Scrooge: Cuento de Navidad, Hawkeye y Moon Knight.

También ha prestado su voz a personajes como la versión infantil de la Princesa Leia de Star Wars para la serie de Obi-Wan Kenobi de Disney Plus.